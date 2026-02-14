Действительно ли военный сбор навсегда: правительство готовит налоговые изменения после войны

Правительство рассматривает возможность сохранения военного сбора в размере 5% даже после завершения войны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время общения с журналистами.

Военный сбор. Фото: из открытых источников

По ее словам, соответствующая норма может войти в консолидированный налоговый законопроект, который объединит сразу несколько резонансных изменений. Речь идет, в частности, об обязательной уплате НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым доходом более 4 млн грн, налогообложении продаж через цифровые платформы, а также изменении правил налогообложения международных посылок.

В Кабмине подчеркивают, что документ находится в стадии активного обсуждения с парламентом. По словам Свириденко, новый законопроект должен систематизировать налоговые правила и обеспечить стабильность государственных финансов в долгосрочной перспективе. Она отметила, что часть предложенных изменений уже получила положительный сигнал бизнес-сообщества.

В то же время, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что эти налоговые нововведения предусмотрены договоренностями с Международным валютным фондом. По его словам, соответствующий меморандум уже подписали ключевые украинские чиновники, включая президента, премьера и руководство финансового блока.

Ожидается, что программа будет утверждена до конца февраля, а сами налоговые изменения парламент должен рассмотреть до конца марта. Согласно договоренностям, военный сбор может стать постоянным источником наполнения бюджета даже после завершения военного положения.

Правительство объясняет такие шаги необходимостью гарантировать финансирование обороны и обеспечить финансовую устойчивость страны в условиях длительных вызовов безопасности.

Читайте на портале "Комментарии" — Международный валютный фонд принял беспрецедентное решение – отменил предварительные условия для запуска новой кредитной программы для Украины объемом 8,1 млрд долларов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.



