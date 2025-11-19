Чи отримає Україна репараційний кредит від ЄС: що тепер кажуть у Кабміні

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявляє, що корупційний скандал в енергетиці не вплинув на консультації щодо "репараційного кредиту". Надійна європейська підтримка України продовжиться. Як передає портал "Коментарі", про це урядовець сказав журналістам на полях Міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Продовольство з України" у Києві.

Тарас Качка зазначив, що незважаючи на ті події, які зараз розгортаються в Україні, на консультації щодо репараційного кредиту це ніяк не відобразиться.

"Реакція уряду на цей скандал абсолютно нормально сприйнята європейськими колегами. Очевидно, що незалежність, швидкість та якість розслідування є визначальними. Це означає, що і антикорупційна інфраструктура працює, це відзначають усі наші партнери. Шляхи рішення також є правильними, тому що ми не терпимо корупції", — сказав Качка.

Водночас він погодився, що сам собою такий скандал "не є чимось приємним".

Варто зазначити, що в ЄС розглядають можливість використання російських заморожених активів у розмірі близько 170 млрд євро, які зараз зберігаються у фінансовому депозитарії Euroclear у Брюсселі. Передбачалося, що 140 млрд євро із цих коштів підуть на "репараційний кредит" Україні.

Бельгія заблокувала надання Україні "репараційного кредиту" у сумі 140 мільярдів євро, який планувалося профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

