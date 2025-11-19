Получит ли Украина репарационный кредит от ЕС: что теперь говорят в Кабмине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявляет, что коррупционный скандал в энергетике не повлиял на консультации по "репарационному кредиту". Надежная европейская поддержка Украины продолжится. Как передает портал "Комментарии", об этом чиновник сказал журналистам на полях Международного саммита по продовольственной безопасности "Продовольствие из Украины" в Киеве.

Евро. Фото: из открытых источников

Тарас Качка отметил, что несмотря на те события, которые сейчас разворачиваются в Украине, на консультации по репарационному кредиту это никак не отобразится.

"Реакция правительства на этот скандал абсолютно нормально воспринята европейскими коллегами. Очевидно, что независимость, скорость и качество расследования являются определяющими. Это означает, что и антикоррупционная инфраструктура работает, это отмечают все наши партнеры. Пути решения тоже являются правильными, потому что мы не терпим коррупцию", — сказал Качка.

В то же время он согласился, что сам по себе такой скандал "не является чем-то приятным".

Стоит отметить, в ЕС рассматривают возможность использования российских замороженных активов в размере около 170 млрд евро, которые сейчас хранятся в финансовом депозитарии Euroclear в Брюсселе. Предполагалось, что 140 млрд евро из этих средств пойдут на "репарационный кредит" Украине.

Бельгия заблокировала предоставление Украине "репарационного кредита" на сумму 140 миллиардов евро, который планировалось профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов.

