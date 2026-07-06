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Частина переселенців ризикує втратити виплати: в Кабміні зробили важливу заяву

Грошова допомога для ВПО продовжиться без змін, однак невчасне оновлення інформації або перевищення встановленого доходу можуть призвести до її призупинення

6 липня 2026, 12:51
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Кравцев Сергей

Внутрішньо переміщені особи й надалі отримуватимуть державну фінансову підтримку у звичному режимі, однак окремим категоріям переселенців необхідно найближчим часом звернутися до державних органів для актуалізації своїх даних. Відповідні правила передбачені постановою Кабінету Міністрів №709.

Частина переселенців ризикує втратити виплати: в Кабміні зробили важливу заяву

Виплати переселенцям. Фото: з відкритих джерел

Як і раніше, виплати здійснюватимуться двічі на місяць – до 15-го та до 28-го числа. Конкретна дата надходження коштів залежить від роботи банківських установ і Державної казначейської служби. Розмір допомоги залишається незмінним: дорослі переселенці отримують по 2 тисячі гривень щомісяця, а діти та особи з інвалідністю – по 3 тисячі гривень. Загалом державна підтримка може надаватися протягом 30 місяців із моменту першого призначення.

Водночас уряд нагадує, що частина отримувачів повинна повідомити державу про зміни своїх обставин. Звернутися до Пенсійного фонду або Центру надання адміністративних послуг необхідно тим, хто змінив місце проживання, склад сім'ї, оформлює допомогу на дитину вперше, отримав відмову у виплатах та планує їх поновити після підтвердження доходів або має зміни у майновому стані.

Особливу увагу слід звернути на критерій доходу. Якщо після відмови людина претендує на поновлення допомоги, середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 10 380 гривень. У разі несвоєчасного оновлення інформації або неподання необхідних документів виплати можуть бути тимчасово призупинені до завершення перевірки.

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