Часть переселенцев рискует потерять выплаты: в Кабмине сделали важное заявление

Внутренне перемещенные лица будут и дальше получать государственную финансовую поддержку в обычном режиме, однако отдельным категориям переселенцев необходимо в ближайшее время обратиться в государственные органы для актуализации своих данных. Соответствующие правила предусмотрены постановлением Кабинета Министров №709.

Выплаты переселенцам. Фото: из открытых источников

Как и раньше, выплаты будут производиться дважды в месяц – до 15-го и до 28-го числа. Конкретная дата поступления денежных средств зависит от работы банковских учреждений и Государственной казначейской службы. Размер пособия остается неизменным: взрослые переселенцы получают по 2 тысячи гривен ежемесячно, а дети и лица с инвалидностью – по 3 тысячи гривен. В целом государственная поддержка может быть предоставлена в течение 30 месяцев с момента первого назначения.

В то же время правительство напоминает, что часть получателей должна уведомить государство об изменении своих обстоятельств. Обратиться в Пенсионный фонд или Центр предоставления административных услуг необходимо тем, кто изменил место жительства, состав семьи, оформляет помощь на ребенка впервые, получил отказ в выплатах и планирует их возобновить после подтверждения доходов или изменения в имущественном состоянии.

Особое внимание следует обратить на критерий дохода. Если после отказа человек претендует на возобновление пособия, среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10 380 гривен. В случае несвоевременного обновления информации или непредставления необходимых документов выплаты могут быть временно приостановлены до завершения проверки.

Читайте на портале "Комментарии" — в июле масштабного пересмотра пенсионных выплат в Украине не будет, поскольку основная индексация произошла весной. Однако отдельные категории пенсионеров все же смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат благодаря автоматическому начислению возрастных доплат.



