Як живе клан ексзаступника голови Держмитниці Руслана Черкаського

Навіть будучи звільненими, багато співробітників української митниці примудряються потрапляти у нові скандали. Деякі керівники, як, наприклад, колишній заступник Київської Сергій Тупальський, заробили на держслужбі мільйони доларів. Інші "ходять під слідством". Так, за версією слідства Анатолій Черкаський, батько колишнього заступника Державної митної служби Руслана Черкаського, заробляв на рік до 25 млн дол. США, але при цьому його діяльність могла загрожувати здоров'ю мільйонів українців. "Коментарі" розбиралися, що відомо про цю родину і чому Руслана Черкаського судять за активи на 60 млн грн.

Руслан Черкаський. Фото портал "Коментарі"

30 років на митниці – біографія Руслана Черкаського

Руслан Анатолійович Черкаський народився 1970 року в Донецьку і спочатку намагався будувати військову кар'єру, закінчивши вище військове училище інженерних військ та військ зв'язку в Донецьку. Однак одразу після його закінчення почав працювати на митниці, де зробив кар'єру, двічі ставав заступником голови служби.

Як повідомляли "Коментарі", вперше він обійняв посаду першого заступника Голови Держмитслужби України у 2006 році, через 2 роки перейшов до РНБО, потім очолював Енергетичну регіональну митницю Держмитслужби України. Втім, приблизно через рік його звідти звільнили. Як стверджували тоді деякі джерела за махінації при розмитненні нафти з Азербайджану на суму 55 млн грн.

Потім Черкаському довелося попрацювати в низці держорганів, потім з січня 2019 року по червень 2020 року він очолював Київську митницю ДФС, а з червня 2020 року по січень 2021 року був заступником начальника Київської митниці Держмитслужби.

Вдруге з митниці Руслан Черкаський пішов у лютому 2023 року і знову не без скандалу. Тоді Кабмін звільнив керівництво Державної митної служби, а самого Черкаського усунув з посади на час дисциплінарного провадження. Правда в липні стало відомо, що він судиться за право повернутися на цю посаду, але безуспішно.

Причиною цього стали численні скандали з виразним "запахом" корупції, причому йшлося про десятки мільйонів доларів.

1,6 млн євро готівкою у співмешканки та активів на 25 млн дол., у тому числі в Дубаї

Хоча офіційно Кабмін не вказав, за що було накладено дисциплінарне провадження на Руслана Черкаського, але ймовірною причиною були підозри в його корупційних діях. І привід так думати дала його громадянська дружина, 38-річна Марія Трифонова, котра оперувала мільйонами євро.

Так, згідно з даними з кримінальних проваджень №42022000000001276 та №5202300000000158 за 2022-2023 роки, Марія Трифонова у лютому-липні 2022 року незаконно вивезла за кордон 1 млн 645 тис. 551 євро готівкою. Зауважимо, що при коливаннях курсу євро до гривні від 30 до 39 грн протягом року ця сума була еквівалентна мінімум 50 млн грн, тоді як слідство вказувало, що сукупний дохід Марії Трифонової та Руслана Черкаського становив 16 млн грн, 75 тис. євро та 225 тис. дол. На підставі цього вдалося заарештувати в банках Литви 180 тис. євро та 33,7% акцій литовської компанії Medihub group, куплених за 1 млн 130 євро. Усього Марії Трифонової, як йшлося у суді, належали 5 клінік естетичної медицини у Литві та Латвії.

У суді сама Марія Трифонова намагалася пояснити походження суми своїми доходами від бізнесу та численними позиками. Однак її доходи від підприємницької діяльності з 2018 по перший квартал 2022 року склали 21,8 млн грн і плюс ще 3,8 млн грн від продажу BMW 740LD та Mercedes-Benz G 350D. Як джерело доходів для початку бізнесу вона вказала позику від столичного нотаріуса в 1 млн дол. і позику в 550 тис. дол. від громадянина Сирії, який за даними митниці задекларував при в'їзді в Україну лише 60 тис. дол.

Ймовірно, таке багатство компетентні органи прийняли за спробу врятувати та легалізувати тіньові доходи співмешканця Трифонової, Руслана Черкаського і це, власне, й коштувало йому посади на митниці. Однак ці суми виявилися лише верхівкою айсбергу.

Майна на 25 мільйонів доларів, а судять за зайві 60 мільйонів гривень

Порядок цифр – 1,6 млн євро лише готівкою, чітко показував на масштаб багатства родини Марії Трифонової та Руслана Черкаського. Причому за версією журналістів "Радіо Свобода", реальне майно ексмитника коштувало близько 25 млн дол., причому мільйонами він міг оперувати ще до 2010 року.

Крім дорогих прикрас, власного бізнесу Марії Трифонової, сам Руслан Черкаський володів нерухомістю в Об'єднаних арабських еміратах на суму близько 25 млн дол. У тому числі 2 квартири в ОАЕ за 386 тис. дол. Причому одну з них 2008-го він купив разом з одним із підозрюваних у виробництві контрафактних цигарок Віталієм Кіро і продав 2023-го, саме коли навколо його прізвища виникли скандали та кримінальні справи.

Крім того, виявилося, що це не єдина нерухомість, яку купував Руслан Черкаський у Дубаї. Нібито згідно з даними транзакцій з дубайського реєстру, в 2010 році він разом з Кіро інвестував у два апартаменти амбітного проекту Pentominium tower А площею 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій – понад 10 мільйонів доларів.

Роком раніше, 2009-го, разом із тим же Віталієм Кіро, Черкаський купив офісне приміщення в комплексі Dubai Pearl, загальна вартість якого 14 мільйонів доларів. У Черкаського частка 861 квадратний метр.

Таким чином лише майно в ОАЕ могло коштувати 25 млн дол., причому придбане Русланом Черкаським воно було у 2008-2009 роках, коли його робота була в РНБО України.

Втім, не лише громадянська дружина ексмитника стала фігурантом розслідування. НАБУ з'ясувало, що сам Руслан Черкаський придбав у 2020 році різного майна на суму чи не вчетверо більше за його законні активи.

Так, він купив у 2020 році два авто ціною 8 млн грн, у тому числі BENTLEY CONTINENTAL за 225 тис. дол. (5,5 млн грн), оформивши його на ім'я "тестя". Собі придбав годинник FP Journe за 58 000 дол. або 1,5 млн грн. Придбав низку земельних ділянок, на яких будував житловий будинок за 420 тисяч доларів, і землю, на якій було збудовано будинки для "КЛІНІКА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ TRYFONOVA MD".

Загалом за покупки чиновник заплатив приблизно в 3,5 рази більше, ніж оцінка всіх його законних активів – на 78,2 млн грн за легальних доходів у 17,4 млн грн.

"Враховуючи вказане, на кінець 2020 року ОСОБА_9 придбав активи на загальну суму не менше 78 186 783,75 гривень (з них активи на суму 62 728 868,75 гривень він по-різному намагався приховати), маючи водночас законні доходи в 17 386 205,4 грн. Отже, вартість придбаних на кінець 2020 року ОСОБА_9 активів на 60 800 578,35 гривень або більше ніж на п'ятдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи", - йдеться у судовому рішенні на аналітичному порталі YouControl.

Крім того, на рідного брата митника – Валерія, оформлено низку квартир та будинків у Києві та окупованому Донецьку, а сам він у 2017-му році згадувався як колишній співробітник так званого "Державного комітету водного та рибного господарства ДНР".

Причому це майно не враховує коштів сімейства. Так, у листопаді 2025 року Вищий антикорупційний суд зняв арешт із банківських рахунків Марії Трифонової, на яких зберігалося 22,7 млн грн.

2 мільйони доларів на місяць на заборонених в Україні препаратах – чим заробляє родина ексмитника Руслана Черкаського

13 вересня з'явилася інформація, що правоохоронці викрили масштабний нелегальний бізнес, який виробляв та продавав сфальшовані препарати проти діабету та ожиріння. Після одночасних 250 обшуків підозри отримали 27 учасників схеми та за даними джерел УП у правоохоронних органах, організатором "бізнесу" був ФОП Анатолій Черкаський. Участь у схемі брала власниця відомої київської клініки Tryfonova MD Clinic Марія Трифонова.

Йшлося про батька та громадянську дружину Руслана Черкаського. Причому той же Анатолій Черкаський згадується у матеріалах суду як людина, яка зайняла синові 150 тисяч доларів.

За даними аналітичного порталу YouControl Марія Трифонова та Анатолій Черкаський були співвласниками ТОВ "Тріфонова МД" (сфера діяльності – діяльність лікувальних закладів, статутний фонд – 152 000 гривень), але вийшли з нього у травні 2023-го та травні 2024-го відповідно. На даний момент власниками компанії вказана Таїсія Сторожук, яка за даними YouControl вказувалася в деклараціях Руслана Черкаського як співвласника спільного з ним майна.

Проте продаж чи передача бізнесу не врятував Марію Трифонову та Анатолія Черкаського від претензій правоохоронців. Саме вони фігурують у кримінальному провадженні № 42026040000000008 як організатори схеми фальсифікації медичних препаратів "Biopatid 60 mg/2 ml", "Biopatid 40 mg/2 ml", "Biopatid КІТ 10 mg", "Biopatid Pen". Як стверджує слідство, йдеться про виготовлення та збут цих препаратів на загальну суму до 2 млн дол. щомісяця.

Так, згаданий "Biopatid" є медпрепарат у вигляді ін'єкцій для схуднення з активною речовиною тирзепатид. Останній на території України визнається медичним засобом, який можна використовувати під час лікування. Але водночас розпорядженням № 20-001.3/002.0/17-26 від 16.01.2026 Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила препарат "Biopatid" до реалізації як фальсифікований та незареєстрований в Україні. Щоправда, це не заважає ряду сайтів продавати його як ліки виробництва Німеччини за ціною 25-30 тисяч гривень за 1 флакон обсягом 60 мг.

Тобто, за версією слідства, злочинна група, куди нібито входили батько Руслана Черкаського, та його громадянська дружина, організували ввезення в Україну дозволеного тирзепатиду з подальшим випуском з нього забороненого препарату "Biopatid" у кустарних умовах.

Варто зазначити, що в масштабах діяльності Руслан Черкаський та його родина в рази перевершили генерала СБУ та головного кіберспецу відомства Іллю Вітюка, якого судять за спробу за допомогою дружини приховати походження коштів на купівлю житла за 20 млн грн.