Как живет клан экс-замглавы Гостаможни Руслана Черкасского

Даже будучи уволены, многие сотрудники украинской таможни умудряются попадать в новые скандалы. Некоторые руководители, как, например, бывший заместитель Киевской Сергей Тупальский, "заработали" на госслужбе миллионы долларов. Другие "ходят под следствием". Так, по версии следствия Анатолий Черкасский, отец бывшего заместителя Государственной таможенной службы Руслана Черкасского, зарабатывал в год до 25 млн долл. США, но при этом его деятельность могла угрожать здоровью миллионов украинцев. "Комментарии" разбирались, что известно об этой семье и почему самого Руслана Черкасского судят за активы на 60 млн грн.

Руслан Черкасский. Фото портал "Комментарии"

30 лет на таможне – биография Руслана Черкасского

Руслан Анатольевич Черкасский родился в 1970 году в Донецке и изначально пытался строить военную карьеру, закончив высшее военное училище инженерных войск и войск связи в Донецке. Однако сразу по его окончании начал работать на таможне, где сделал карьеру, дважды становившись заместителем председателя службы.

Как сообщали "Комментарии", в первый раз он занял должность первого заместителя Председателя Гостаможслужбы Украины в 2006 году, спустя 2 года перешел в СНБО, затем возглавлял Энергетическую региональную таможню Гостаможслужбы Украины. Впрочем, примерно через год он был оттуда уволен. Как утверждали тогда некоторые источники за махинации при "растаможке" нефти из Азербайджана на сумму в 55 млн грн.

Затем Черкасскому довелось потрудиться в целом ряде госорганов, потом с января 2019 года по июнь 2020 года он возглавлял Киевскую таможню ГФС, а с июня 2020 года по январь 2021 года был заместителем начальника Киевской таможни Гостаможслужбы.

Во второй раз из таможни Руслан Черкасский ушел в феврале 2023 года и вновь не без скандала. Тогда Кабмин уволил руководство Государственной таможенной службы, а самого Черкасского отстранил от должности на время дисциплинарного производства. Правда в июле стало известно, что он судится за право вернуться на эту должность, но безуспешно.

Причиной тому стали многочисленные скандалы с отчетливым "запахом" коррупции, причем речь шла о десятках миллионов долларов.

1,6 млн евро наличными у сожительницы и активов на 25 млн долл., в том числе в Дубаи

Хотя официально Кабмин не указал, за что было наложено дисциплинарное производство на Руслана Черкасского, но вероятной причиной тому были подозрения в его коррупционных действиях. И повод так думать дала его гражданская жена, 38-летняя Мария Трифонова, оперировавшая миллионами евро.

Так, согласно данным из уголовных производств №42022000000001276 и №52023000000000158 за 2022-2023 годы, Мария Трифонова в феврале-июле 2022 года незаконно вывезла заграницу 1 млн 645 тыс. 551 евро наличными. Заметим, что при колебаниях курса евро к гривне от 30 до 39 грн в течение года эта сумма была эквивалентна минимум 50 млн грн, тогда как следствие указывало, что совокупный доход Марии Трифоновой и Руслана Черкасского составлял 16 млн грн, 75 тыс. евро и 225 тыс. долл. На основании этого удалось арестовать в банках Литвы 180 тыс. евро и 33,7% акций литовской компании Medihub group, купленных за 1 млн 130 тыс. евро из вывезенных средств. Всего Марии Трифоновой, как говорилось в суде, принадлежали 5 клиник эстетической медицины в Литве и Латвии.

В суде сама Мария Трифонова пыталась объяснить происхождение суммы своими доходами от бизнеса и многочисленными займами. Однако ее доходы от предпринимательской деятельности, с 2018 по первый квартал 2022 года составили 21,8 млн грн и плюс еще 3,8 млн грн от продажи BMW 740LD и Mercedes-Benz G 350D. В качестве источника доходов для начала бизнеса она указала заем от столичного нотариуса в 1 млн долл. и заем в 550 тыс. долл. от гражданина Сирии, который по данным таможни задекларировал при въезде в Украину лишь 60 тыс. долл. Также фальшивой была признана справка о снятии со счета в "Айбокс банке" 760 тыс. долл.

Вероятно, такое богатство компетентные органы приняли за попытку спасти и легализовать теневые доходы сожителя Трифоновой, Руслана Черкасского и это, собственно, и стоило ему должности на таможне. Однако эти суммы оказались только верхушкой айсберга.

Имущества на 25 миллионов долларов, а судят за лишние 60 миллионов гривен

Порядок цифр – 1,6 млн евро только наличными, отчетливо показывал на масштаб богатства семьи Марии Трифоновой и Руслана Черкасского. Причем по версии журналистов "Радио Свобода", реально имущество экс-таможенника стоило около 25 млн долл., причем миллионами он мог ворочать еще до 2010 года.

Помимо дорогих украшений, собственного бизнеса Марии Трифоновой, сам Руслан Черкасский владел недвижимостью в Объединенных арабских эмиратах на сумму порядка 25 млн долл. В их числе 2 квартиры в ОАЭ за 386 тыс. долл. Причем одну из них в 2008-м он купил вместе с одним из подозреваемых в производстве контрафактных сигарет Виталием Киро и продал в 2023-м, как раз когда вокруг его фамилии возникли скандалы и уголовные дела.

Кроме того, оказалось, что это не единственная недвижимость, которую покупал Руслан Черкасский в Дубае. Якобы согласно данным транзакций из дубайского реестра, в 2010 году он вместе с Киро инвестировал в два апартамента амбициозного проекта Pentominium tower А площадью по 649 квадратных метров каждый. Общая сумма транзакций – более 10 миллионов долларов.

Годом ранее, в 2009-м, вместе с тем же Виталием Киро, Черкасский купил офисное помещение в комплексе Dubai Pearl, общая стоимость которого 14 миллионов долларов. У Черкасского доля в 861 квадратный метр.

Таким образом только имущество в ОАЭ могло стоить 25 млн долл., причем приобретено Русланом Черкасским оно было в 2008-2009 годах, в бытность его работы в СНБО Украины.

Впрочем, не только гражданская жена экс-таможенника стала фигурантом расследования. НАБУ выяснило, что сам Руслан Черкасский приобрел в 2020 году различного имущества на сумму едва ли не вчетверо больше его законных активов.

Так, он купил в 2020-м году два авто ценой 8 млн грн, в том числе BENTLEY CONTINENTAL за 225 тыс. долл. (5,5 млн грн), оформив его на имя "тестя". Себе приобрел часы F.P. Journe за 58 000 долл. или 1,5 млн грн. Приобрел ряд земельных участков, на которых строил жилой дом за 420 тысяч долларов, и землю, на которой были построены здания для "КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ TRYFONOVA M.D.".

В целом, за покупки чиновник заплатил примерно в 3,5 раза больше, чем оценка всех его законных активов – на 78,2 млн грн при легальных доходах в 17,4 млн грн.

"Учитывая указанное, на конец 2020 года ОСОБА_9 приобрел активы на общую сумму не менее 78 186 783,75 гривен (из них активы на сумму 62 728 868,75 гривен он разным образом пытался скрыть), имея в это же время законные доходы в 17 386 205,4 грн. Следовательно, стоимость приобретенных на конец 2020 года ОСОБА_9 активов на 60 800 578,35 гривен или более чем на пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", - говорится в судебном решении на аналитическом портале YouControl.

Кроме того, на родного брата таможенника – Валерия, оформлены ряд квартир и домов в Киеве и оккупированном Донецке, а сам он в 2017-м году упоминался как бывший сотрудник так называемого "Государственного комитета водного и рыбного хозяйства ДНР".

Причем данное имущество не учитывает денежных средств семейства. Так, в ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд снял арест с банковских счетов Марии Трифоновой, на которых хранились 22,7 млн грн.

2 миллиона долларов в месяц на запрещенных в Украине препаратах – чем зарабатывает семья экс-таможенника Руслана Черкасского

13 сентября появилась информация, что правоохранители разоблачили масштабный нелегальный бизнес, который производил и продавал сфальсифицированные препараты против диабета и ожирения. После одновременных 250 обысков подозрения получили 27 участников схемы и по данным источников УП в правоохранительных органах, организатором "бизнеса" был ФОП Анатолий Черкасский. Участие в схеме принимала владелица известной киевской клиники Tryfonova MD Clinic Мария Трифонова.

Речь шла об отце и гражданской жене Руслана Черкасского. Причем тот же Анатолий Черкасский упоминается в материалах суда как человек, который занял сыну 150 тысяч долларов.

Согласно данным аналитического портала YouControl Мария Трифонова и Анатолий Черкасский были совладельцами ООО "Трифонова МД" (сфера деятельности – деятельность лечебных заведений, уставной фонд — 152 000 гривен), но вышли из него в мае 2023-го и мае 2024-го соответственно. В настоящий момент владельцами компании указана некая Таисия Сторожук, которая по данным YouControl указывалась в декларациях Руслана Черкасского как совладелица общего с ним имущества.

Однако продажа или передача бизнеса не спасла Марию Трифонову и Анатолия Черкасского от претензий правоохранителей. Именно они фигурируют в уголовном производстве № 42026040000000008 как организаторы схемы по фальсификации медицинских препаратов "Biopatid 60 mg/2 ml", "Biopatid 40 mg/2 ml", "Biopatid КІТ 10 mg", "Biopatid Pen". Как утверждает следствие, речь идет об изготовлении и сбыте этих препаратов на общую сумму до 2 млн долл. ежемесячно.

Так, упомянутый "Biopatid" представляет из себя медпрепарат в виде инъекций для похудания с активным веществом тирзепатид. Последний на территории Украины признается медицинским средством, которое можно использовать при лечении. Но в то же время распоряжением № 20-001.3/002.0/17-26 от 16.01.2026 Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила препарат "Biopatid" к реализации как фальсифицированный и незарегистрированный в Украине. Правда это не мешает ряду сайтов продавать его как лекарство производства Германии по цене в 25-30 тысяч гривен за 1 флакон объемом 60 мг.

То есть по версии следствия преступная группа, куда якобы входили отец Руслана Черкасского, и его гражданская жена, организовали ввоз в Украину разрешенного тирзепатида с дальнейшим выпуском из него запрещенного препарата "Biopatid" в кустарных условиях.

Стоит отметить, что в масштабах деятельности Руслан Черкасский и его семья в разы превзошли генерала СБУ и главного киберспеца ведомства Илью Витюка, которого судят за попытку с помощью жены скрыть происхождение средств на покупку жилья за 20 млн грн.