Скандальний екскуратор Великого будівництва Юрій Голик готується “заробити” на ветеранах та чистить свою репутацію

На тлі міжнародних скандалів, як підрив бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва в Монако, інший “дніпровець”, ексрадник голови Дніпропетровської ОВА, куратор “Великого будівництва” Юрій Голик продовжує заробляти в Україні.

Юрій Голик. Фото портал "Коментарі"

"Коментарі" розбиралися, що зараз відомо про одного з найскандальніших українських чиновників початку президентської каденції Володимира Зеленського.

Від куратора "Великого будівництва" до політемігранта під слідством

Юрій Голик, який народився в Луганську в 1977 році, встиг спробувати себе в ЗМІ та рекламі, поки в 2015-му не став працювати в Дніпропетровській обласній державній адміністрації разом з Валентином Резніченком. Незабаром, він уже відповідав за найбільш складний та “прибутковий” напрямок – підтримання та розвиток інфраструктури.

У 2019 році його поставили курувати масштабну президентську програму “Велике будівництво” — ремонт та будівництво доріг, інфраструктурних об'єктів — всього на суму понад 100 мільярдів ще “довоєнних” гривень. Незабаром навколо фігури куратора спалахнули численні скандали та звинувачення у завищенні цін на роботи, про що “Коментарі” докладно писали.

Зрештою НАБУ в ході слідства встановило, що подруга губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка, фітнес-тренер Яна одночасно виявилася власником будівельної компанії "Будінвест Інжиніринг" Частину бюджетних коштів було, як вважає слідство, викрали шляхом завищення цін. Юрій Голік навіть проходив підозрюваним у цій справі, але, зрештою, у червні 2024 року куратор "Великого будівництва" залишив Україну і виїхав , ймовірно, до Австрії.

Майже 2 роки після цього Юрій Голик "поводився тихо", але тепер ситуація змінилася.

Google під атакою через Юрія Голика

Починаючи з кінця червня 2026-го, деякі українські інформаційні сайти почали повідомляти про хвилю скарг у Google про нібито порушення авторських прав на низку публікацій видань. Більшість оскаржених матеріалів пов'язана із журналістськими розслідуваннями, в яких згадується Юрій Голик.

Як стверджує один із цих сайтів, "Укррудпром", під удар потрапили всі статті, починаючи з 2022 року. Такий механізм дозволяє швидко виключати сторінки з пошуку, не оспорюючи факти, що містяться в них, по суті.

За даними іншого сайту "СтопКор", жоден із матеріалів, на які були подані скарги, не містить запозиченого контенту, який порушує чиїсь права, — всі тексти є оригінальними матеріалами редакції. І, на думку видання, це може свідчити про спробу масового видалення небажаного контенту під приводом нібито "захисту авторських прав" — інструменту, який останнім часом все частіше використовується для тиску на незалежні медіа.

Водночас з 2024 року Юрій Голик через своїх адвокатів намагається домогтися відкриття кримінального провадження проти детективів НАБУ за статтею 387 КК України “Розголошення даних оперативно-розшукових заходів”. Щоправда Апеляційна палата вищого антикорупційного суду щоразу відмовляє в цьому.

Але чому через 2 роки після своєї “втечі” з України Юрій Голик раптом перейнявся своїм іміджем? Ймовірно, відповіддю на це питання є одне з розслідувань видання “НашіГрошіЛьвів”, що вийшло навесні поточного року.

12 мільярдів гривень для ветеранів

У квітні NGLМедіа опублікувало розслідування, яке стосувалося масштабної державної програми створення просторів для ветеранів. У 2025 році Мінветеранів запустило програму будівництва нових просторів за єдиним проєктом – одноповерховий будинок загальною площею близько 1500 кв. м, що складається з двох блоків: спортзалу та окремого приміщення з кімнатами для консультацій, психологічної підтримки, конференц-залами та невеликим кафе.

На створення 22 таких просторів із бюджету вже виділили 1 млрд 546 млн грн, тобто близько 75 млн грн на одну будівлю, що за планів у 160 таких об'єктів може обійтися близько 12 мільярдів гривень. Причому журналісти зазначають, що лобіювання цієї ініціативи було настільки потужним, що ділянку під будівництво у Луцьку виділили 28 травня 2025 року – за три тижні до того, як уряд ухвалив відповідну ухвалу.

Експертизу адаптованих проєктів проводили дві організації: ТОВ "УК Експертиза" та ТОВ "Нова-Експерт", витрачаючи менше місяця на кожен об'єкт. Поспішали і на тендерах – у всіх семи проєктах у 2025 році у торгах брав участь лише один підрядник, який і отримував замовлення, а умови тендерів фактично унеможливлювали участь інших. Приміром, у Кривому Розі вимагали підтвердити річний дохід на рівні очікуваної вартості контракту (понад 130 млн грн) — і пройти особистий огляд об'єкта за підписом замовника. В Ужгороді окрім огляду додали необов'язкові сертифікати якості. При цьому компанії, що в результаті отримали підряди, були або щойно створені, або з незрівнянно малим досвідом. Підрядник у Кременчуці мав досвід проведення робіт на 2 млн. грн., але отримав поспіль на 132 млн грн.

Будівництво семи ветеранських просторів розпочалося восени 2025 року. Тоді ж з'ясувалося, що у кошторисах суттєво завищено вартість матеріалів. У Кременчуці — близько 2 млн грн, у Кривому Розі — близько 2,6 млн грн, в Ужгороді — понад 7 млн. Частину позицій у кошторисах сформульовано навмисне нечітко, без конкретних характеристик, що унеможливлює порівняння з ринковими цінами.

При цьому відомо, що розробку документації замовив благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО" у приватного підприємця із Закарпаття Юрія Ерделі. Але засновник фонду Володимир Юрченко не зміг пояснити, чому благодійна організація замовляє будівельну документацію для державної програми. Директор фонду Юрій Шулика послався на дзвінок деяких людей з міністерства, але подробиці також не озвучив.

Як наголосили в NGLМедіа, звернутися саме до благодійного фонду “Пісні, народжені в АТО” спонукала постать його засновника Володимира Юрченка. Під час перебування Валентина Резніченка він був його заступником.

При цьому куратором цієї програми у Міністерстві у справах ветеранів є заступник міністра Віктор Байдачний, який, судячи з його офіційної біографії на сайті відомства, з 2018 по 2022 рік працював у Дніпропетровській ОДА. Місцем його роботи було Управління з питань ветеранської політики, яке на той момент очолювала Наталія Шулика, чий чоловік Юрій Шулика є директором благодійного фонду “Пісні, народжені в АТО”. Останній, до речі, пов'язаний і з Юрієм Голіком, який свого часу називав фестивалі “Пісні, народжені в АТО” однойменного фонду “нашим”. Свій зв'язок із фестивалем Голік підтвердив і журналістам NGLМедіа.

Зауважимо, що в системі держзакупівель Prozorro знаходяться сотні тендерів та аукціонів щодо будівництва та облаштування ветеранських просторів. Наприклад вартість розробки проєктної документації для створення такого простору може коштувати від 1 до 1,5 млн грн, у таку ж суму, а то й дорожче коштує капітальний ремонт приміщень, що відводяться під нього. Зрештою, залишаються ще й їхнє обладнання, на що також виділяються гроші з державного та місцевого бюджетів, які фінансують програму на 40%.

Кримінальна справа покровителя та банкрутство українського бізнесу – чим живе Юрій Голик

Зауважимо, що екскуратору Великого будівництва, який перебуває за кордоном, явно потрібні гроші, адже судячи з відкритих даних, його бізнес в Україні зазнає краху. Так, Голик володів часткою у 25% у ТОВ “Креативна країна” (вид діяльності – консультації з питань комерційної діяльності та управління, статутний фонд – 1000 гривень), що організувала низку коворкінгів. На тлі проблем з електроенергією після ударів РФ, у 2023 році бізнес продемонстрував чудеса — майже 39 млн грн. Виручки після 1,8 млн грн 2022-го, з яких 10,2 млн грн це чистий прибуток. Проте за підсумками 2025-го компанія не показала своєї прибутковості, а чистий прибуток упав у 20 разів – до 588 тисяч гривень.

Втім, ситуація імовірно ще гірша, так ТОВ "Креативний штат Гулівер" в якому через "Креативну країну" Юрій Голик володіє 10%, і зовсім перебуває у стані банкрутства. Один із співвласників “Гулівера” навіть позивається до інших засновників через борг перед однією з його компаній у 10,4 млн грн. Ймовірно, з цими фінансовими проблемами пов'язаний інтерес Голика до створення ветеранських просторів на мільярди гривень. Перехід від коворкінгу для роботи фрілансерів до створення простору для ветеранів за мільярди бюджетних гривень здається цілком логічними.

Все це говорить про серйозні фінансові проблеми екскуратора “Великого будівництва”. Навіть не віриться, що колись він у прямому значенні слова повертав мільярдами. Так, лише 1 проєкт — будівництво водопроводу у Кривий Ріг, ініційоване після підриву Каховської ГЕС на 7,7 млрд грн, міг бути завищений на 3 мільярди. Крім цього, слідство встановило, що учасники схеми легалізували товарно-матеріальні цінності на 187 млн. грн. і занизили сплату ПДВ ще на 20,5 млн грн. Одним із ключових фігурантів названий Юрій Голик, відомий як публічний координатор "Великого будівництва". Раніше його вже згадували у справі щодо розголошення даних досудового розслідування НАБУ.

Але справжньою проблемою Юрія Голика є справа ТОВ “Будінвест інжиніринг” (вид діяльності – будівництво доріг та автострад, статутний фонд – 1 млн 50 тис. грн). За версією слідства, посадовці Дніпропетровської ОДА у 2022 році передали компанії контрактів на будівництво та ремонт автошляхів на 1,5 млрд грн. Частину цих коштів було згодом виведено під виглядом замовлення товарів та послуг швидше за все на рахунки фіктивних компаній.

Підозрюваним у цій справі прямо проходить двічі екс-глава Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко. Як йдеться у матеріалах справи, майже за 2 роки “Будінвест” здійснив виплати 3,75 млн грн. ТОВ “Севент консалтинг груп”, коли її директором був Олександр Резніченко, син губернатора Дніпропетровщини. При цьому сам Валентин Резніченко є власником компанії, тобто був очевидний конфлікт інтересів. З 2024 року у цій справі фігурує і Юрій Голик, і це окрім справи про “зливи” з антикорупційних органів, що й змусило його залишити Україну. Зауважимо, що останнім часом після тривалої перерви в Україні дедалі частіше в інформаційному полі з'являються тіні колишніх “небожителів”. Наприклад, Віктор Медведчук, якому нібито допомагає Олександр Спектор.



