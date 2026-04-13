Україна не тільки декларує, а й своїми діями доводить прагнення членства в Європейському Союзу та НАТО. З огляду на тривалу повномасштабну війну Україна спирається на допомогу західних партнерів, які, попри запевнення про підтримку, не завжди готові до рішучих кроків та змін правил. Портал “Коментарі” звернувся до посольства Німеччини в Україні з проханням до Його Високоповажності Гайка Томса, посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні прокоментувати гострі питання співпраці країн, оцінити внутрішню та зовнішню політику України.

Портал цікавили актуальні питання політики, дипломатії, нових можливих форматів військової співпраці країн, про які вже заявляли посадовці в Німеччині. У відповідь отримали відмову.

Україну не пускають в ЄС

Одним із важливих питань для України, особливо в форматі гарантій безпеки, є членство в Європейському Союзі. Офіційно Україна подала заявку наприкінці лютого 2022 року, а у 2025 році, в рамках підготовки мирного плану завершення війни в Україні, розглядалась можливість прискореного вступу до Європейського Союзу. Називали навіть дату — до 1 січня 2027 року. Однак декілька країн ЄС виступили проти прискореної процедури. Серед них — і Німеччина.

Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав неможливим вступ України до Євросоюзу з 1 січня 2027 року.

"Вступ з 1 січня 2027 року виключений. Це неможливо", — заявив він після засідання коаліційного комітету в Берліні 28 січня.

Посадовець пояснив, що кожна країна, яка бажає стати членом Євросоюзу, повинна спочатку виконати так звані копенгагенські критерії, а цей процес, як правило, займає кілька років. При цьому Мерц зазначив, що важливо дати Україні перспективу, яка відкриє шлях до вступу в ЄС.

Не відступили від своїх переконань у Німеччині і березні — західні ЗМІ писали, що Франція та Німеччина мають намір заблокувати прагнення України до прискореного вступу до Європейського Союзу.

Портал “Коментарі” запитав у посла, які рішення влади України можуть повністю заблокувати євроінтеграцію України.

Україна без НАТО: чи можливий новий військовий альянс ЕС та України

Не менш важливим питанням є і ймовірне утворення нового військового альянсу країнами Євросоюзу та України. Особливо це актуально з огляду на відмову США в членстві України в НАТО. У Німеччині підтримують прагнення України вступити в Альянс.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив : "Дійсно, на саміті НАТО під час зустрічі міністрів закордонних я підкреслив те, що Україна знаходиться на безповоротному шляху до НАТО, і Німеччина підтверджує це рішення".

Навіть сам посол Німеччини в Україні в одному з інтерв’ю зазначив, що НАТО може багато очікувати від членства України. Однак на питання, чи розглядає ЄС можливість виходу із НАТО та створення власних збройних сил не відповів. Хоча в ЗМІ все частіше з’являється інформація про можливість створення нового військового альянсу без Сполучених Штатів на основі “коаліції охочих" за участі України.

Корупція в Україні: реакція Німеччини

Наприкінці 2025 року в Україні прогримів масштабний корупційний скандал в енергетичній сфері. Відреагували на викриття і в Німеччині, зазначивши, що збережуть підтримку України.

Представник уряду Штефан Корнеліус сказав, що Німеччина стурбована скандалом, але "зберігає довіру" до уряду України і сподівається на повне розслідування. Пізніше він зазначив, що Мерц "підкреслив" — уряд ФРН очікує, що "Україна енергійно продовжуватиме боротьбу з корупцією та впроваджуватиме реформи, особливо у сфері верховенства права".

Особливо цікавим було б бачення рівня те методів боротьби з корупцією посла Німеччини в Україні, адже він безпосередньо може оцінити ситуацію, знаходячись в країні. Однак відповіді портал не отримав.

Дипломатичне напруження з Угорщиною

Одним з питань, яке портал “Коментарі”, поставив Гайку Томсу — про оцінку конфлікту президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Останній заблокував надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Ця та інші позиції Орбана щодо України спровокували різки заяви президента України Володимира Зеленського.

Позицію Орбана розкритикував міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що "вражений" рішенням угорського прем’єр-міністра. За його словами, рішення Угорщини накласти вето на останній раунд санкцій ЄС проти Росії "зраджує її власну боротьбу за свободу".

"Все, що я можу сказати, це те, що я вражений поведінкою Угорщини", — зазначив Вадефуль.

Повний перелік питань до посла Німеччини в Україні:

Ці та інші питання важливі для України, однак пан посол не готовий на них відповідати, а також коментувати заяви посадовців Німеччини та надати оцінку ситуації в Україні. Однак щойно в Його Високоповажності Гайка Томса, посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні, з'явиться можливість дати оцінку ситуації в Україні, портал "Коментарі" завжди відкритий та охочий до спілкування.



