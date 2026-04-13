Вступление в ЕС, новый военный альянс и коррупция: что скрывает посол Германии в Украине Гайко Томс

Украина не только декларирует, но и своими действиями доказывает стремление к членству в Европейском Союзе и НАТО. Учитывая длительную полномасштабную войну, Украина опирается на помощь западных партнеров, которые, несмотря на заверения о поддержке, не всегда готовы к решительным шагам и изменениям правил. Портал "Комментарии" обратился в посольство Германии в Украине с просьбой к Его Высокопочтенности Гайку Томсу, послу Федеративной Республики Германия в Украине прокомментировать острые вопросы сотрудничества стран, оценить внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Гайко Томс. Фото портал "Комментарии"

Портал интересовали актуальные вопросы политики, дипломатии, новых возможных форматов военного сотрудничества стран, о которых уже заявляли чиновники Германии. В ответ получили отказ.

Украину не пускают в ЕС

Одним из важных вопросов Украины, особенно в формате гарантий безопасности, является членство в Европейском Союзе. Официально Украина подала заявку в конце февраля 2022 года, а в 2025 году, в рамках подготовки мирного плана завершения войны в Украине, рассматривалась возможность ускоренного вступления в Европейский Союз. Называли даже дату – до 1 января 2027 года. Однако несколько стран ЕС выступили против ускоренной процедуры. Среди них – и Германия.

Так, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз с 1 января 2027 года.

"Вступление с 1 января 2027 исключено. Это невозможно", — заявил он после заседания коалиционного комитета в Берлине 28 января.

Чиновник объяснил, что каждая страна, желающая стать членом Евросоюза, должна сначала выполнить так называемые копенгагенские критерии, а этот процесс, как правило, занимает несколько лет. При этом Мерц отметил, что важно дать Украине перспективу, которая откроет путь вступления в ЕС.

Не отступили от своих убеждений в Германии и марте – западные СМИ писали, что Франция и Германия намерены заблокировать стремление Украины к ускоренному вступлению в Европейский Союз.

Портал "Комментарии" спросил у посла, какие решения власти Украины могут полностью заблокировать евроинтеграцию Украины.

Украина без НАТО: возможен ли новый военный альянс ЕС и Украины

Не менее важным вопросом является вероятное создание нового военного альянса странами Евросоюза и Украины. Особенно это актуально ввиду отказа США в членстве Украины в НАТО. В Германии поддерживается стремление Украины вступить в Альянс.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил : "Действительно, на саммите НАТО во время встречи министров иностранных я подчеркнул то, что Украина находится на безвозвратном пути в НАТО, и Германия подтверждает это решение".

Даже сам посол Германии в Украине в одном из интервью отметил, что НАТО может многое ожидать от членства Украины. Однако на вопрос, рассматривает ли ЕС возможность выхода из НАТО и создания собственных вооруженных сил, не ответил. Хотя в СМИ все чаще появляется информация о возможности создания нового военного альянса без Соединенных Штатов на основе "коалиции желающих" с участием Украины.

Коррупция в Украине: реакция Германии

В конце 2025 года в Украине разразился масштабный коррупционный скандал в энергетической сфере. Отреагировали на разоблачение и в Германии, отметив, что сохранят поддержку Украины.

Представитель правительства Штефан Корнелиус сказал, что Германия обеспокоена скандалом, но "сохраняет доверие" к правительству Украины и надеется на полное расследование. Позже он отметил, что Мерц "подчеркнул" — правительство ФРГ ожидает, что "Украина будет энергично продолжать борьбу с коррупцией и внедрять реформы, особенно в сфере верховенства права".

Особенно интересным было бы видение уровня методов борьбы с коррупцией посла Германии в Украине, ведь он непосредственно может оценить ситуацию, находясь в стране. Однако ответ портал не получил.

Дипломатическое напряжение с Венгрией

Одним из вопросов, который портал "Комментарии", поставил Гайку Томсу — об оценке конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Последний заблокировал предоставление Украине кредита в 90 млрд евро. Эта и другие позиции Орбана по отношению к Украине спровоцировали резки заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Позицию Орбана раскритиковал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что "поражен" решением венгерского премьер-министра. По его словам, решение Венгрии наложить вето на последний раунд санкций ЕС против России "предает ее собственную борьбу за свободу".

"Все, что я могу сказать, это то, что я поражен поведением Венгрии", — отметил Вадефуль.

Полный перечень вопросов к послу Германии в Украине:

Эти и другие вопросы важны для Украины, однако господин посол не готов на них отвечать, а также комментировать заявления чиновников Германии и дать оценку ситуации в Украине. Однако как только в Его Высокопочтенности Гайка Томса, посла Федеративной Республики Германия в Украине, появится возможность дать оценку ситуации в Украине, портал "Комментарии" всегда открыт и желающий общения.



