Зеленского просят о помощи работники суда в Днепре, в котором отключили воду по указанию Филатова



















Судьи Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра приняли обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главе Совета судей Украины Богдану Моничу, Генпрокурору Ирине Венедиктовой, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и секретарю СНБОУ Алексею Данилову. Судьи обращаются с просьбой защитить их от произвола со стороны власти города Днепр. Кроме того, они отметили вмешательство в деятельность суда и унижение чести и достоинства работников суда.

Работники суда в Днепре просят Зеленского о помощи

В обращении, что подписала глава суда Ирина Дьяченко указывается, что 26 июля в здании суда было проведено отключение водоснабжения. Отмечается, что сделано это было незаконным образом. С этого момента все обращения в "Контакт-центр" Днепровского горсовета оказались безуспешными. В ответ их попросту игнорировали. Когда же работники "Днепрводоканала" прибыли в суд и проверили коммуникации, то выяснилось, что аварии нет, а трубы целы и не имеют повреждений. Выходит, отключить воду суду было чьим-то волевым решением.

Кто и почему принял решение устроить водную блокаду в здании суда? Ответ на этот вопрос появился на днях, когда мэр города Борис Филатов на своей официальной странице в "Фейсбуке" признался в том, что отключение воды в здании суда — это его рук дело. И даже сообщил, что именно по его указанию к зданию суда по-тихому привезли биотуалет, на котором оставили оскорбительную для судей надпись. К слову, камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль марки IVECO с госномером АЕ2528КВ на котором привезли этот биотуалет к суду. Данное транспортное средство зарегистрировано на коммунальное предприятие “Управление по ремонту и эксплуатации автодорог” городского совета.

В Днепре прекрасно знают, почему Филатов пошел на этот шаг. Все дело в том, что в суде АНД района рассматривались иски против действий городской власти по незаконному демонтажу законно установленных билбордов. Решение суда в итоге было не в пользу власти.

Это настолько задело тщеславие городского главы, что он поставил под угрозу жизнь и здоровье тысяч горожан. С большой долей вероятности даже тех, кто отдал свой голос за него на выборах. Ведь санитарное состояние суда поставлено под угрозу, люди не могут не только нормально сходить в туалет, но и банально помыть руки. У суда нет возможности проводить полную дезинфекцию помещений, а также обеспечивать участникам судебных процессов нормальные условия. И это в эпоху пандемии Covid-19.



Причем, как и в случае со сносом билбордов, Филатов подставил под удар руководителя коммунального предприятия – на этот раз "Днепрводоканал", чьими руками он оказывает давление на суд. Ведь отвечать тому придется по закону.

В своем обращении судьи заявляют, что своими действиями по отключению воды работниками КП "Днепроводоканал" совершено незаконное вмешательство в работу суда. В связи с этим они просят Генерального прокурора Ирину Венедиктову: "Безотлагательно принять и зарегистрировать Сообщение о вмешательстве в деятельность судей Амур-Нижнеднепровского районного суда по осуществлению правосудия, внести соответствующие ведомости в Единый реестр досудебных расследований, начать по этому сообщению досудебное расследование в форме досудебного следствия с целью выявить виновных в ситуации с незаконным отключением воды".



Кроме того, судьи просят Зеленского, руководителя Офиса Президента, главу СНБОУ и руководство Высшей рады правосудия обратить внимание на факт давления на суд и взять на контроль вопрос восстановления водоснабжения суда, без чего работа судей будет просто в дальнейшем невозможна.

Ситуация в Днепре является уникальной для всей Украины. Судьи районных судов и раньше принимали коллективные обращения к Президенту, но все они были просьбой поднять им или работникам аппарата судов зарплату. Впервые в истории Украины судьи обращаются к главе государства с просьбой дать им условия для работы, разобравшись с вопросом водоснабжения в здании суда.

Поэтому реакция на обращение судей АНД суда Днепра (или отсутствие таковой) станет для руководства страны тестом на зрелость, на приверженность демократическим ценностям и верховенству права. Тестом на государственность для всей Украины. Потому что если сегодня не дать по рукам мэру, который считает себя вправе давить на судей, завтра сотни таких Филатовых разорвут Украину на части.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!