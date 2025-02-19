Зеленский не смог назвать по имени ключевого партнера Украины: в Раде шокированы (ВИДЕО)

На фоне явной потери надежного союзника в лице США президент Украины Владимир Зеленский позволяет себе отношение к оставшимся партнером, которое можно расценить как пренебрежительное и неуважительног. Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мнение народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Он обратил внимание, что, перечисляя мировых лидеров, украинский президент по какой-то причине не назвал по имени премьера Великобритании Кира Стармера, упомянув его как "британца".

Зеленский назвал Стармера просто "британцем". Фото: Офис президента

Гончаренко отметил, что ему в сложившихся критических для Украины обстоятельствах в принципе непонятна идея "замера" рейтингов Реджепа Эрдогана, Кира Стармера, Дональда Туска и Дональда Трампа и появление этой потенциально скандальной темы в публичном поле. Но отдельно нардепа зацепило, что Зеленский не назвал премьера Великобритании по имени (с Эрдоганом и Туском он просто пофамильярничал).

Нардеп также напомнил, что Стармер — один из немногих европейских лидеров, с которыми "разговаривает Трамп", и что британский премьер на следующей неделе отправляется в Вашингтон, где речь наверняка пойдет об Украине.





"Британца"???? Это он о премьер-министре Соединенного Королевства, постоянного члена Совбеза ООН, ядерного государства, шестой экономики мира? Его зовут Кир Стармер. Это, можно сказать, самый главный наш союзник прямо сейчас. КЛЮЧЕВОЙ. Ну, если он для Владимира Александровича просто "британец", то ок. Не знал, что Украина стала уже настолько мощной. Может, что-то пропустил", — высказался Гончаренко.

Напомним, Трамп дважды за последние два дня атаковал Зеленского. В том числе он заявил, что украинский президент — "диктатор без выборов" и с рейтингом поддержки 4%. Украинский лидер в ответ заявил, что его свежий рейтинг поддержки 57%. Вице-премьер Михаил Федоров уже успел выяснить, что рейтинг Зеленского выше рейтинга Трампа в Америке. А сам президент Украины анонсировал замеры рейтингов доверия других мировых лидеров.

"Комментарии" писали, что Украине, по данным президента Украины Владимира Зеленского, вооружения для войны с Россией обошлись в 320 миллиардов долларов. На долю иностранной военной помощи приходится 200 миллиардов (это ЕС и США), 120 миллиардов потратила сама Украина. При этом США предоставили всего 67 млрд военной помощи с начала полномасштабного вторжения, сообщил украинский лидер.

Читайте также на "Комментариях" — озвученные президентом США Дональдом Трампом 500 млрд долларов, которые Украина якобы должна компенсировать США за оказанную помощь — это "несерьезный разговор". Об этом 19 февраля пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Украинский лидер заметил, что США предоставили оружия на 67 млрд долларов за три года, и еще 31,5 млрд — финансовая помощь в бюджет. Трамп же 19 февраля озвучил новые цифры. Якобы США потратили на войну в Украине 350 миллиардов долларов, а Европа — 150 миллиардов.