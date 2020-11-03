Зеленский эмоционально ответил другу-режиссеру, обвинившему президента в поддержке войны

Владимир Зеленский достаточно эмоционально ответил на обвинения Сарика Андреасяна, российского кинорежиссера армянского происхождения . Накануне тот обратился к президенту Украины. Он обвинил его в соучастии в войне в Нагорном Карабахе и гибели там армянских детей. Вскоре на официальных страницах Зеленского в соцсетях появился эмоциональный ответ.

Владимир Зеленский и Сарик Андреасян. Фото: sarik_andreasyan/Instagram

Обращение к президенту Украины и бывшему коллеге по телецеху Сарик Андреасян опубликовал в Instagram. Он известен по работе над фильмами "Мамы", "Служебный роман. Наше время", "Ограбление по-американски". Анреасян заявил, что Украина якобы продает в Азербайджан фосфорные бомбы. И это в то время, когда в Нагорном Карабахе продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией.

Эти обвинения Зеленский категорически отбрасывает. Он утверждает, что это фейк, рожденный пропагандой.

"Сарик, я понимаю, это и правда болит. Когда собственными глазами видишь, что такое настоящая война, становится жутко. Ты готов сделать все, чтобы ее не было в твоем доме. Но не нужно брать на себя функции носителя чужих фейков. Почему лжет российская пропаганда, я понимаю. Но тебя понять не могу. Украина не поставляет никому фосфорные бомбы. Вообще. И уж тем более в те места, где сейчас горячо", — ответил Зеленский кинорежиссеру.

Андреасян и Зеленский были друзьями.

"Мне жаль, что человек, которому я открыл свой дом, и который знает меня настолько хорошо, так легко поверил в чужую пропаганду. Возможно, стоило бы спросить у меня лично? У меня к тебе есть вопрос, Сарик. Где же ты был, когда в Украину пришла война и гибли наши дети? Умирали десятки украинских граждан армянского происхождения. Сказал ли ты что-то против агрессии? Нет", — возмутился президент.

Владимир Зеленский акцентировал на том, что Украина не поддерживает ни одного военного конфликта и выступает против агрессии. А вот армянам посоветовал "после контактов с известной пропагандой чаще мыть руки".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе, и какие выводы из этого должна сделать Украина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!