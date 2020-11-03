Зеленский эмоционально ответил другу-режиссеру, обвинившему президента в поддержке войны

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Виолетта Комаровская
Владимир Зеленский достаточно эмоционально ответил на обвинения Сарика Андреасяна, российского кинорежиссера армянского происхождения . Накануне тот обратился к президенту Украины. Он обвинил его в соучастии в войне в Нагорном Карабахе и гибели там армянских детей. Вскоре на официальных страницах Зеленского в соцсетях появился эмоциональный ответ.
Владимир Зеленский и Сарик Андреасян. Фото: sarik_andreasyan/Instagram
Обращение к президенту Украины и бывшему коллеге по телецеху Сарик Андреасян опубликовал в Instagram. Он известен по работе над фильмами "Мамы", "Служебный роман. Наше время", "Ограбление по-американски". Анреасян заявил, что Украина якобы продает в Азербайджан фосфорные бомбы. И это в то время, когда в Нагорном Карабахе продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией.
Эти обвинения Зеленский категорически отбрасывает. Он утверждает, что это фейк, рожденный пропагандой.
Андреасян и Зеленский были друзьями.
Владимир Зеленский акцентировал на том, что Украина не поддерживает ни одного военного конфликта и выступает против агрессии. А вот армянам посоветовал "после контактов с известной пропагандой чаще мыть руки".
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе, и какие выводы из этого должна сделать Украина.
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