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Депутата из ОПЗЖ облили зеленкой под Радой - ВИДЕО

Активисты с зеленкой подкараулили депутата около одного из входов в парламент перед внеочередным заседанием

сегодня, 13:33
Автор:

Виолетта Комаровская
Депутата из ОПЗЖ облили зеленкой под Радой - ВИДЕО

Фото: glavcom.ua

Народному депутату Олегу Волошину плеснули в лицо зеленкой. Так активисты встретили под парламентом избранника из "Оппозиционной платформы" после его высказывания о суверенитете Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Олег Волошин подъехал к Раде перед внеочередным заседанием парламента. В этот момент к нему подошла группа активистов. Они представились ветеранами АТО, после чего один из них плеснул депутату в лицо зеленкой. Нардеп решил ответить своему обидчику и ударил его. После этого Волошин, матерясь, ушел. Зеленка также попала на депутата из "Слуги народа", который в этот момент находился рядом с Волошиным.

Активист, который облил нардепа зеленкой объяснил, почему сделал это. Он утверждает, что хотел наказать Волошина. Якобы тот "ставит под сомнение суверенитет Украины". К слову, мужчину задержали полицейские. Он отказался называть свое настоящее имя, а представился Степаном Бандерой. 

Вероятнее всего, поплатился нардеп из "ОПЗЖ" за свое выступление в Раде 17 июля. Тогда парламент рассматривал постановление о нелегитимности голосования за поправки к Конституции России в оккупированном Крыму. Волошин сказал, что "Украина не имеет своего суверенитета и полностью зависит от других государств".

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Березном Ровенской области активисты набросились на нардепа из "Слуги народа" Сергея Литвиненко. 


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