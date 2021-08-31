«Зачистку» СМИ от упоминаний о ДТП с Трухиным мог устроить "слуга" Аристов, — эксперт

"Зачистить" СМИ от упоминаний дорожно-транспортного происшествия с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухином мог его коллега по фракции Юрий Аристов. По мнению блогера и политического консультанта Алексея Голобуцкого, это могло быть сделано, чтобы подставить политика, сообщает издание "Хвиля".

Юрий Аристов мог подставить коллегу Трухина в ситуации с ДТП — эксперт. Фото из открытых источников

“Кампанию по удалению в СМИ материалов про Трухина заказал Аристов, чтобы дискредитировать своего коллегу по парламенту. Информированные источники сообщают, что Аристову, являющемуся главой бюджетного комитета, сильно не нравится возросшее влияние Трухина, назначенного ему заместителем. Он, дескать, мешает руководителю вертеть комитетом так, как ему вздумается, протягивая через него решения в своих личных интересах”, — написал на своей Facebook-странице Голобуцкий.

Эксперт утверждает, что Аристов якобы готов использовать любой инфоповод, чтобы раздуть скандал вокруг Трухина.



“Такой повод подкинули СМИ, сообщившие о ДТП с участием Трухина — тот на въезде в Киев с Бориспольской трассы 23 августа врезался в автомобиль главы комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи, который протаранил еще одну машину. Сперва глава бюджетного комитета постарался сделать так, чтобы эту новость опубликовал максимум новостных сайтов. Но этого ему показалось мало, и для большей огласки он сам же заказал кампанию по удалению материалов”, — отметил Голобуцкий.

После этого журналисты и общественность, не увидевшие здесь тонкой игры, подняли шум и обвинили Трухина в снятии материалов.

“Таким образом, провокация Аристова удалась, он успешно подставил своего заместителя, заклеймив его уже не просто “виновником ДТП” — но “борцом со свободой слова”, — резюмировал Алексей Голобуцкий.

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