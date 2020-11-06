Юрченко обратился в Генпрокуратуру с заявлении об избиении его Леросом

Нардеп Александр Юрченко написал заявление в прокуратуру об избиении его Гео Леросом. Об этом он проинформировал своих подписчиков через Facebook.

По его словам, информация о совершенном правонарушении внесена в Единый реестр досудебных расследований. Что касается определения тяжести нанесенных повреждений при избиении, их определят судмедэксперты и следствие.

По мнению пострадавшего, как только по судьбе Лероса будет вынесено решение суда, его должны сразу же лишить мандата.

Кроме того, Юрченко уверен, что те нардепы, которые в свое время проголосовали за исключение Лероса из партии, считают, что тот недостоин носить звание народного избранника.

Также, Юрченко предлагает Леросу попробовать найти себе штатную должность в НАБУ, называя ведомство "непорядочной структурой" — ведь именно оно возбудило уголовное дело в отношении Юрченко, подозревая его в коррупции. Хотя политик свою вину не признает, считая дело сфабрикованным.

"Был нештатным агентом НАБУ, если после реадмиссии его возьмут на работу в "антикоррупционный" орган — станет штатным. Но такие "кадры" позорят даже самую непорядочную структуру!", — написал Юрченко.

Напомним, 5 ноября примерно в половине двенадцатого дня, в стенах Верховной Рады разгорелся спор, а затем и драка между действующим депутатом от "Слуги народа" Александром Юрченко и беспартийным Гео Леросом.

Сообщается, что между депутатами завязалась словесная перепалка перед зданием Верховной Рады Украины. Затем в коридоре Рады нардеп Лерос напал на коллегу, повалив того на пол, и избил ногами. Юрченко вызвал правоохранителей.

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