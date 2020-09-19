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Юлия Тимошенко будет судиться с журналистом и бывшим депутатом

Сергей Лещенко принял вызов Юлии Тимошенко

сегодня, 17:53
Автор:

Владимир Лавский

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимощенко подала в суд на бывшего народного депутата, журналиста и члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Об этом написал сам Лещенко в своем телеграм-канале. 

Юлия Тимошенко будет судиться с журналистом и бывшим депутатом

"Начинается очередная грязная игра. Теперь со стороны Юлии Тимошенко. Раз она хочет в нее сыграть, то я и не против, тем более, опыт в судебных делах у меня уже есть. Не особо приятно, что она пошла по пути Медведчука. И подала иск в Печерский суд. Хотя она прекрасно знает, что я зарегистрирован в Подольском районе. Это вполне объяснимо. В Печерском суде работают очень даже "удобные" судьи для вот таких политиков. Они и будут принимать нужные решения. Юлия Тимошенко, давайте без договорняков, хорошо?  Я за честный процесс", - написал Лещенко. 

Предметом иска Юлии Тимошенко стала "защита чести и деловой репутации, опровержение недостоверной информации. 

Как ранее сообщали "Комментарии", лидер "Батькивщины" полностью выздоровела от коронавируса. 



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