Юлия Тимошенко будет судиться с журналистом и бывшим депутатом

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимощенко подала в суд на бывшего народного депутата, журналиста и члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Об этом написал сам Лещенко в своем телеграм-канале.

"Начинается очередная грязная игра. Теперь со стороны Юлии Тимошенко. Раз она хочет в нее сыграть, то я и не против, тем более, опыт в судебных делах у меня уже есть. Не особо приятно, что она пошла по пути Медведчука. И подала иск в Печерский суд. Хотя она прекрасно знает, что я зарегистрирован в Подольском районе. Это вполне объяснимо. В Печерском суде работают очень даже "удобные" судьи для вот таких политиков. Они и будут принимать нужные решения. Юлия Тимошенко, давайте без договорняков, хорошо? Я за честный процесс", - написал Лещенко.

Предметом иска Юлии Тимошенко стала "защита чести и деловой репутации, опровержение недостоверной информации.

Как ранее сообщали "Комментарии", лидер "Батькивщины" полностью выздоровела от коронавируса.





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