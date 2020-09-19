Юлия Тимошенко будет судиться с журналистом и бывшим депутатом

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Владимир Лавский
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимощенко подала в суд на бывшего народного депутата, журналиста и члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Об этом написал сам Лещенко в своем телеграм-канале.
Предметом иска Юлии Тимошенко стала "защита чести и деловой репутации, опровержение недостоверной информации.
Как ранее сообщали "Комментарии", лидер "Батькивщины" полностью выздоровела от коронавируса.
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