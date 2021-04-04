Версии похищения судьи Чауса в Молдове: спецоперация ГУР Минобороны или месть Корбана

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Станислав Молчанов
Спецслужбы скоро представят Николая Чауса в Киеве, об этом в эфире телеканала НАШ заявил адвокат Сергей Лысенко, которой связан с молдавскими адвокатами судьи Чауса.
Версии похищения судьи Чауса в Молдове. Фото: rbc.ua
В эфире обсуждалось кто и с какой целью похитил судью Чауса в Молдове.
В эфире обсуждались две версии произошедшего, в частности, месть Геннадия Корбана, который был осужден судьёй Чуасом и получил тюремный срок и спецоперация украинской разведки главным разведывательным управлением Министерства обороны с целью доставки судьи Чауса на Украину для дачи показаний.
Он также высказал уверенность, что за день — два Николай Чаус появится в правоохранительных органах и эфирах и все объяснит.
Ранее Геннадий Корбан был одним из первых кто публично отреагировал на информацию о похищении судьи Чауса в Молдове.
Так же он предложил все свои возможности, в том числе финансовые и организационные, для оказания спецслужбам любого рода поддержки и участия в поиске беглого судьи.
Напомним ранее СМИ сообщили, что задержанный по подозрению во взяточничестве скандальный судья Николай Чаус был похищен в Молдове. О похищении стало известно 3 апреля 2021 года. Похищение судьи попало на видео, которое распространили в Сети.
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