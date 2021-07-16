Война с МАФами: как Белоцерковец подставил Кличко под удар предпринимателей

Новый раунд "МАФовской войны" больно ударил по репутации мэра Киева Виталия Кличко. Последние нововведения КГГА, ввели очередные ограничения для размещения МАФов. Так, уже запрещено размещать малые объекты торговли и общепита в 200 метрах от выходов/входов к станции Киевского метрополитена, в 50 метрах от остановок общественного транспорта, школ и дошкольных детских учреждений, а также перекрестков дорог и улиц, в 20 метрах от детских площадок, да еще и от наземных и подземных пешеходных переходов, а также в 10 метров от зданий, строений и сооружений. Ограничения при этом касаются размещения возле памятников и достопримечательностей, зданий, имеющих историко-культурную ценность. Также в одном из проектов решения КГГА есть пункт о принудительном демонтаже объектов, не отвечающим новым нормам, без предупреждения и компенсации.

Многолетние сносы МАФов по инициативе Дмитрия Белоцерковца все сильнее бьют по репутации Виталия Кличко, фото из открытых источников

Реализация новых правил угрожает оставить без работы и бизнеса тысячи киевлян. Как сообщают журналисты портала "Вести.ua" за такими решениями Киевсовета стоит глава столичной фракции "Удар" Дмитрий Белоцерковец. Изменения правил размещения и работы МАФов в Киеве начались с 2014 года, когда в Киев и прибыл Белоцерковец. Да и последний проект решения Киевсовета в вопросе МАФов был зарегистрирован за подписью Белоцерковца, который после многотысячных протестов предпринимателей под стенами КГГА и Офиса президента, после того как на акции бизнеса обратил внимание президент Украины, старается перевести гнев людей от себя на киевского градоначальника.

По словам журналистов "Вестей", Дмитрий Белоцерковец "не впервые оказался в эпицентре конфликта между КГГА и малым бизнесом, он с 2014 года воюет с малым бизнесом Киева и за это время научился быть достаточно толстокожим". С 2016 года будучи нардепом, а с 2020-го — став депутатом Киевсовета и имея статус советника мэра Киева по вопросам благоустройства и окружающей среды, а также по "стратегическим вопросам", он все время, по информации журналистов, продолжал курировать сферу малого бизнеса столицы.

По информации издания, в 2016 году в Голосеевском районе столицы именно якобы с подачи Белоцерковца был осуществлен незаконный демонтаж МАФов в однодневный срок после вручения предписания о сносе, а также рейдерский захват чужого имущества на которое имелось право собственности. При этом, в материале издания "Вести.ua" приводится информация, что Дмитрий Белоцерковец имел отношение к ООО "Арктика", которой предприниматели были вынуждены платить по 20 000 гривен за возврат конфискованного имущества.

В свою очередь, после массовых митингов предпринимателей и огласки действий КГГА, Белоцерковец активно старается оправдаться и переложить ответственность с себя лично на целую группу депутатов, объясняя свои действия в соцсетях, как простое подписание документа.

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