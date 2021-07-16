Война с МАФами: как Белоцерковец подставил Кличко под удар предпринимателей

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Андрей Ройко
Новый раунд "МАФовской войны" больно ударил по репутации мэра Киева Виталия Кличко. Последние нововведения КГГА, ввели очередные ограничения для размещения МАФов. Так, уже запрещено размещать малые объекты торговли и общепита в 200 метрах от выходов/входов к станции Киевского метрополитена, в 50 метрах от остановок общественного транспорта, школ и дошкольных детских учреждений, а также перекрестков дорог и улиц, в 20 метрах от детских площадок, да еще и от наземных и подземных пешеходных переходов, а также в 10 метров от зданий, строений и сооружений. Ограничения при этом касаются размещения возле памятников и достопримечательностей, зданий, имеющих историко-культурную ценность. Также в одном из проектов решения КГГА есть пункт о принудительном демонтаже объектов, не отвечающим новым нормам, без предупреждения и компенсации.
Многолетние сносы МАФов по инициативе Дмитрия Белоцерковца все сильнее бьют по репутации Виталия Кличко, фото из открытых источников
Реализация новых правил угрожает оставить без работы и бизнеса тысячи киевлян. Как сообщают журналисты портала "Вести.ua" за такими решениями Киевсовета стоит глава столичной фракции "Удар" Дмитрий Белоцерковец. Изменения правил размещения и работы МАФов в Киеве начались с 2014 года, когда в Киев и прибыл Белоцерковец. Да и последний проект решения Киевсовета в вопросе МАФов был зарегистрирован за подписью Белоцерковца, который после многотысячных протестов предпринимателей под стенами КГГА и Офиса президента, после того как на акции бизнеса обратил внимание президент Украины, старается перевести гнев людей от себя на киевского градоначальника.
По словам журналистов "Вестей", Дмитрий Белоцерковец "не впервые оказался в эпицентре конфликта между КГГА и малым бизнесом, он с 2014 года воюет с малым бизнесом Киева и за это время научился быть достаточно толстокожим". С 2016 года будучи нардепом, а с 2020-го — став депутатом Киевсовета и имея статус советника мэра Киева по вопросам благоустройства и окружающей среды, а также по "стратегическим вопросам", он все время, по информации журналистов, продолжал курировать сферу малого бизнеса столицы.
По информации издания, в 2016 году в Голосеевском районе столицы именно якобы с подачи Белоцерковца был осуществлен незаконный демонтаж МАФов в однодневный срок после вручения предписания о сносе, а также рейдерский захват чужого имущества на которое имелось право собственности. При этом, в материале издания "Вести.ua" приводится информация, что Дмитрий Белоцерковец имел отношение к ООО "Арктика", которой предприниматели были вынуждены платить по 20 000 гривен за возврат конфискованного имущества.
В свою очередь, после массовых митингов предпринимателей и огласки действий КГГА, Белоцерковец активно старается оправдаться и переложить ответственность с себя лично на целую группу депутатов, объясняя свои действия в соцсетях, как простое подписание документа.
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