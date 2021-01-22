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Главная Новости Политика Скандалы Витренко заявил, что субсидии унижают достоинство украинцев
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Витренко заявил, что субсидии унижают достоинство украинцев

Он также упомянул о Революцию Достоинства

сегодня, 14:02
Автор:

Гриниченко Дима

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что субсидии на коммунальные услуги плохо влияют на украинцев и унижают их достоинство, заставляя чувствовать себя бедными. Об этом сообщает канал "Украина сейчас".

Витренко заявил, что субсидии унижают достоинство украинцев

Юрий Витренко. Фото: Zuma

Такое заявление Витренко сделал на заседании Кабмина 22 января.

Он сказал, что субсидии на коммунальные услуги заставляют людей чувствовать себя бедными, и то, что большинство людей в стране получают такую помощь от государства является ненормальным.

Витренко отметил, что субсидии негативно влияют на граждан в психологическом плане и является сигналом о том, что они бедные.

По его словам, люди не хотят чувствовать себя бедными, а наоборот хотят чувствовать себя лучше, тогда как субсидии подавляют их достоинство, несмотря на то, что в 2014 году в Украине была Революция Достоинства.

Юрий Витренко занимает пост исполняющего обязанности министра энергетики с 22 декабря 2020 года, он был назначен решением Кабмина после того, как Верховная Рада провалила голосование за его назначение на пост вице-премьера.

Также с ноября 2018 по июль 2020 вторник занимал пост исполнительного директора НАК "Нафтогаз".

По своей работы в правительстве он сообщил, что в случае, если его кандидатуру повторно не утвердят на должность министра энергетики — первого вице-премьер-министра, то он снова вернется в бизнес.

Ранее эксперты высказали мнение о том, что даст украинской энергетике назначения Юрия Витренко.

Также стало известно о зарплате Витренко и его собственности, благодаря поданной декларации о доходах.


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Источник: https://t.me/u_now/9810
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Обусуждения

валентина

сегодня, 14:08

Твой вид унижает мое достоинство. Вор-мильёнэр. Увеличьте мне пенсию хотя бы до 10 тыс и откажусь от субсидии...

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