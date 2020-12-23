Что даст украинской энергетике назначение Витренко: мнения экспертов

Не сумев пробить кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко через Раду, правительство назначило его и.о. министра энергетики. О том, что за война идет вокруг Витренко, почему Зеленскому и Ко так важно сделать его министром и какими последствиями это грозит — об этом размышляли украинские эксперты.

"Приход Витренко усилит позиции Офиса президента"

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник поясняет войну вокруг Витренко тем, что его приход (даже на должность и.о. министра) означает новое переформатирование всего энергетического сектора Украины.

"А в этом секторе у нас задействованы несколько групп интересов. Первая — "западные партнеры", которые влияют на Нафтогаз и присутствуют (как частные инвестиции) в "зеленой энергетике". Вторая — ДТЭК Ахметова. Третья группа "Приват" — люди Коломойского, находящиеся, в том числе, в Нафтогазе. Такой расклад определяет борьбу между тремя ключевыми видами генерации — атомщиками, тепловиками и "зеленой энергетикой", которую фактически дотирует государство за счет тех же атомщиков".

На фоне внешнего давления и давления отечественных финансово промышленных групп (ФПГ), на власть идет серьезное внутреннее социальное давление — со стороны общества, которое требует снижения тарифов (тогда как их, напротив, намерены повышать).

"Все процессы, — отмечает Руслан Бортник, — происходит без влияния команды Зеленского. Она только условно за всё отвечает, но серьезного влияния на энергосектор не имеет. Так что приход Витренко должен стать усилением влияния Офиса президента на энергетическую сферу. Что подразумевает перераспределение энергетических активов, балансирование олигархов и западных партнеров в Нафтогазе. Потому многие – против".

"Назначение Витренко приведет к новому повышению тарифов"

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что в ситуации вокруг Витренко мы видим, что одна из ФПГ (скорее всего, речь о группе "Приват") пытается пролоббировать необходимого им кандидатуру.

"Однако эта кандидатура не находит (и, возможно, не найдет) поддержки в парламенте, — прогнозирует эксперт. — Меня удивляет во всей этой истории настойчивые попытки продавить кандидатуру через Офис президента (ОП), который у нас не является структурой исполнительной власти. Просматривается и очевидный конфликт интересов, который был у Витренко в ходе его судебного разбирательства с Нафтогазом (по сути, госкомпанией, хоть Нафтогаз таковой себя не считает). В итоге конфликт удивительно быстро разрешился — и меня лично удивило, что Нафтогаз отказался от своей позиции, которую отставил в суде — не выплачивать Витренко вторую часть долга по премиям".

Дмитрий Марунич подчеркивает, что назначение Витренко может принести проблемы бытовым потребителям.

"Витренко заявлял, что он является сторонником социально-демократических подходов. Но на самом деле является ярким представителем крайне либеральной идеологии. И его назначение на пост министра будет означать грядущее повышение тарифов на все виды энергоносителей, — отмечает эксперт. – Пока неясно, зачем Витренко понадобилось идти в эту склоку, которая случилась после попыток его назначить. Возможно, делает это, в том числе, чтобы лично насолить господину Коболеву (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев – прим. ред.), с которым у него около 2 лет конфликт".

Ранее "Комментарии" писали о том, что экс-глава "Нафтогаза" Юрий Витренко будет премирован 4 млн долларов за ведение процесса и его выигрыш в Стокгольмском арбитражном суде. Известно, что украинская компания отсудила у российского "Газпрома" 5 млрд долларов по результатам транзитного арбитража. Данную информацию не стала отрицать заместитель председателя "Слуг народа" Евгения Кравчук. По ее словам, Витренко не пользуется любовью в "Газпроме" и имеет полное право на данное вознаграждение. Со слов Кравчук данная сумма денег отправится в казну государства и в течение трех лет частями будет выплачена премированному. Также стало известно, что на днях будет проведено голосование за назначение Витренко министром энергетики.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!