Виктор Медведчук: "Турчинов и Порошенко должны понести наказание за саботаж Минских соглашений"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук уверен, что Петр Порошенко и Александр Турчинов должны понести уголовную ответственность за саботаж Минских соглашений. Но для того, чтобы правосудие восторжествовало, нужна политическая воля власти, а также принципиальная позиция правоохранительных органов. Об этом 17 сентября заявил Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента.

Напомним, в 2014 году председатель Верховной Рады Турчинов и президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников так называемых ЛНР/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта парламента.

И только после обращения Виктора Медведчука суд обязал Генпрокуратуру внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам.

Отвечая на вопрос, как такое расследование может способствовать достижению мира на Донбассе, Медведчук сказал, что для этого в первую очередь необходима политическая воля власти. И выразил надежду, что виновные в саботаже Минских соглашений понесут заслуженное наказание.

"Вопрос, поможет или нет. Я могу сказать, что, естественно, это не может никак повлиять на политическую волю главы государства и власти, если такова есть. На сегодняшний день я могу говорить о том, что такой политической воли на мирное урегулирование нет. Поэтому никакие уголовные дела помочь здесь не могут. Более того, мы же говорим, когда возбуждаются уголовные дела, когда они расследуются и виновные привлекаются к ответственности. Закон один для всех, и за любое преступление наказание должно быть неотвратимым. Поэтому за то, что сделали Порошенко и Турчинов, они должны быть привлечены к ответственности. Сколько шансов на это? Я определить не могу, потому что при беззубости этой власти и отсутствии у нее профессионализма что-то сделать вряд ли возможно. Но будем надеяться. Хотя я еще раз подчеркиваю: это ни в коей мере не должно влиять любым образом на реализацию Минских соглашений и на установление мира", ‒ сказал Виктор Медведчук.

Как ранее сообщали "Комментарии", Виктор Медвечук высказал свое мнение о формировании бюджета-2021.

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