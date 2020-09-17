Виктор Медведчук: "Турчинов и Порошенко должны понести наказание за саботаж Минских соглашений"

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Станислав Молчанов
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук уверен, что Петр Порошенко и Александр Турчинов должны понести уголовную ответственность за саботаж Минских соглашений. Но для того, чтобы правосудие восторжествовало, нужна политическая воля власти, а также принципиальная позиция правоохранительных органов. Об этом 17 сентября заявил Виктор Медведчук, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента.
Напомним, в 2014 году председатель Верховной Рады Турчинов и президент Порошенко скрыли от общественности принятый во исполнение Минских соглашений закон об амнистии участников так называемых ЛНР/ДНР, а информация о его принятии была удалена с сайта парламента.
И только после обращения Виктора Медведчука суд обязал Генпрокуратуру внести соответствующие сведения в ЕРДР и начать уголовное расследование по этим фактам.
Отвечая на вопрос, как такое расследование может способствовать достижению мира на Донбассе, Медведчук сказал, что для этого в первую очередь необходима политическая воля власти. И выразил надежду, что виновные в саботаже Минских соглашений понесут заслуженное наказание.
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