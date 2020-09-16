Виктор Медведчук: "Бюджет-2021 провоцирует падение в экономическую и социальную пропасть"

Подготовленный правительством и внесенный в Верховную Раду проект госбюджета-2021 не только не направлен на выведение страны из глубокого кризиса, но, напротив, усугубит ситуацию и ускорит спад в экономике страны. Такое мнение в интервью СМИ выразил народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.





"Это можно охарактеризовать словами: "А воз и ныне там". Если мы говорим о главном экономическом законе, принимаемом в Украине ежегодно, то, безусловно, анализируя то, что подано, и то, что прозвучало во время презентации бюджета министром финансов Сергеем Марченко, можно сказать, что мы продолжаем стремительное падение в пропасть в вопросах экономической и социальной политики", ‒ отметил Медведчук.





Политик назвал вопиющим тот факт, что власть который год предлагает стране выживать исключительно за счет кредитов, не реанимируя экономику, не стимулируя восстановление промышленности, скатываясь все глубже в долговую яму.





"Гордиться абсолютно нечем. Формирование 66% доходной части бюджета в 2021 году предполагается за счет внутренних и внешних заимствований. Это называется точка, полный тупик! ‒ заявил парламентарий. ‒ При том, что и доходная часть бюджета текущего, 2020 года тоже на 65% формировалась за счет внутренних и внешних заимствований".





По словам Виктора Медведчука, страна фактически перестала зарабатывать, если лишь на 34% способна обеспечить собственные затраты и не может выжить без наращивания долгов. Это уже является угрозой национальной безопасности.





"Если мы живем в долг на две трети, то возникает вопрос уже угрозы национальной безопасности. Если страна не может себя содержать, значит, система, выстроенная властью, Президент Зеленский и его окружение, Кабинет Министров и монобольшинство в Верховной Раде не способны обеспечить жизнедеятельность Украины", ‒ уверен парламентарий.





Медведчук напомнил, что фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" еще в первом полугодии поднимала вопрос об отставке правительства как непрофессионального, непригодного для управления экономикой страны.





"Правительство действует без программы. Без консультаций с Верховной Радой и ее профильными комитетами вносит законопроект о бюджете. При том, что в Украине парламентско-президентская форма правления, а с парламентом даже не советовались, как обеспечивать жизнь граждан в 2021 году, ‒ подверг критике политику правительства народный депутат Виктор Медведчук. ‒ Все это вызывает вопрос, сможет ли экономика Украины выстоять в следующем году".



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