Ветераны и волонтеры АТО протестуют против пророссийского проекта



















15 сентября под зданием Киевсовета состоялась акция ветеранов и волонтеров АТО. Активисты требовали от столичной власти ликвидировать сеть ФСБ, которую создает в Киеве Алексей Гриценко, который везде представляется "советником мэра по вопросам экологии". Об этом сообщает УНН.

Ветераны и волонтеры АТО протестуют против создания заповедника, фото УНН

Протестующие подчеркнули, что под видом борьбы за экологию, группа Гриценко и его союзницы официально безработной "экоактивистки" Анастасии Гмирянськой вместе с некоторыми депутатами Киевсовета планируют получить средства общественного бюджета Киева для собственных нужд. Также они начали масштабную кампанию по дискредитации ветеранов и волонтеров АТО.

"Гриценко со своей компанией создают и распространяют фальшивые ролики, в которых показаны вроде пьяные ветераны. Затем эти видео показывают на российском телевидении и рассказывают, что украинский воин — это алкоголик, бомж и наркоман. Гриценко, Гмирянская и их приспешники не являются общиной Дарницы, они — агенты влияния ФСБ России. Поэтому мы передали мэру Виталию Кличко заявление об смещении Гриценко с должности советника. Мы персонально донесем до каждого депутата Киевсовета, что никакого заповедника на заваленной территории возле озера Вырлица быть не может. Это свалка, которая вместе с заводом Энергия и вонючей Дарницкой ТЭЦ на 90% загрязняют воздух района. Вот — поле для действий экологов. А то, что десяток проплаченных активистов последние три месяца бегают по Дарнице и Киевсовету, вкладывая депутатам в уши о каком-то мифическом заповеднике на помойке — полная чушь! В Киеве достаточно зеленых парковых зон, котрые не имеют никаких статусов "заповедников". Молодые неопытные депутаты "ведутся" на модные "экофишки", тратя свое время на "игру в экологию". Опомнитесь, и прекратите разбрасываться бюджетными средствами", — отметил ветеран АТО с позывным" Историк".





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!