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Ветераны и волонтеры АТО протестуют против пророссийского проекта

Протестующие считают заповедник на озере Вырлица пророссийским проектом

сегодня, 21:10 comments1315
Автор:

Козлова Альбіна








15 сентября под зданием Киевсовета состоялась акция ветеранов и волонтеров АТО. Активисты требовали от столичной власти ликвидировать сеть ФСБ, которую создает в Киеве Алексей Гриценко, который везде представляется "советником мэра по вопросам экологии". Об этом сообщает УНН.

Ветераны и волонтеры АТО протестуют против пророссийского проекта

Ветераны и волонтеры АТО протестуют против создания заповедника, фото УНН

Протестующие подчеркнули, что под видом борьбы за экологию, группа Гриценко и его союзницы официально безработной "экоактивистки" Анастасии Гмирянськой вместе с некоторыми депутатами Киевсовета планируют получить средства общественного бюджета Киева для собственных нужд. Также они начали масштабную кампанию по дискредитации ветеранов и волонтеров АТО.

"Гриценко со своей компанией создают и распространяют фальшивые ролики, в которых показаны вроде пьяные ветераны. Затем эти видео показывают на российском телевидении и рассказывают, что украинский воин — это алкоголик, бомж и наркоман. Гриценко, Гмирянская и их приспешники не являются общиной Дарницы, они — агенты влияния ФСБ России. Поэтому мы передали мэру Виталию Кличко заявление об смещении Гриценко с должности советника.

Мы персонально донесем до каждого депутата Киевсовета, что никакого заповедника на заваленной территории возле озера Вырлица быть не может. Это свалка, которая вместе с заводом Энергия и вонючей Дарницкой ТЭЦ на 90% загрязняют воздух района. Вот — поле для действий экологов. А то, что десяток проплаченных активистов последние три месяца бегают по Дарнице и Киевсовету, вкладывая депутатам в уши о каком-то мифическом заповеднике на помойке — полная чушь! В Киеве достаточно зеленых парковых зон, котрые не имеют никаких статусов "заповедников". Молодые неопытные депутаты "ведутся" на модные "экофишки", тратя свое время на "игру в экологию". Опомнитесь, и прекратите разбрасываться бюджетными средствами", — отметил ветеран АТО с позывным" Историк".



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1944329-protest-veteraniv-ta-volonteriv-ato-pid-kiyivradoyu-zapovidnik-na-ozeri-virlitsya-ye-prorosiyskim-proyektom
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