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Верховный Суд принял окончательное решение по делу относительно иска Медведчука к телеканалу "Прямой"

Теперь телеканал "Прямой" должен опровергнуть недостоверную информацию в течение семи дней с момента получения определения суда

сегодня, 20:00
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Верховный Суд принял окончательное решение по делу относительно иска Медведчука к телеканалу "Прямой"

Верховный Суд Украины закрыл кассационное производство по кассационной жалобе ООО "Телеканал "Прямой" на решение Печерского районного суда города Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 21 сентября 2018 года по делу №757/72583/17 по иску Медведчука Виктора Владимировича о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Об этом сообщает официальный сайт "Оппозиционной платформы - За жизнь". 

По данным источника, в эфире телеканала были озвучены недостоверные данные о лидере партии и его отце. В частности о том, что Владимир Несторович Медведчук якобы был полицаем, а Виктор Медведчук имел отношение к спецслужбам СССР. Такими же признаны заявления о том, что Медведчук контролирует и имеет отношение к продуктопроводу, по которому поставляется дизельное топливо, как и к поставкам дизтоплива и сжиженного газа из Российской Федерации.

Суд признал недостоверными заявления о том, что "Украинский выбор", который возглавлял Медведчук, имел какое-либо отношение к созданию параллельных органов власти или незаконной смене власти.

Владимир Арьев обязан в течение семи дней со дня получения определения Верховного Суда от 1 июля 2020 года опровергнуть недостоверную информацию, распространенную о Медведчуке Викторе Владимировиче, путем зачитывания резолютивной части решения суда в программе "Закрытая зона" на телеканале "Прямой".

Телеканал "Прямой" должен опровергнуть недостоверную информацию в течение семи дней с момента получения определения суда в эфире канала, в передаче "Закрытая зона", и на своем сайте.

Как ранее сообщали "Комментарии", "ОПЗЖ" требует от властей расследовать деятельность американских биолабораторий в Украине. 



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