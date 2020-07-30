Партия Медведчука требует от властей расследовать деятельность американских биолабораторий в Украине, - СМИ

В депутатском запросе народных депутатов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Рената Кузьмина об американских бактериологических лабораториях в Украине от главы СБУ Ивана Баканова потребовали открыть производство по факту шпионажа в пользу США и диверсий, якобы совершенных по отношению к украинцам. Об этом информирует своих читателей издание Stalker в статье "Под прикрытием сенаторов США Лугара и Обамы американские военные незаконно тестировали на украинцах бактериологическое оружие".

Сайт сообщает, что в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев, в 2011-м от холеры пострадали 33 человека, в 2014-м – уже 800, а в 2015-м – 100 украинцев лишь в одном Николаеве.

"Кроме того, в январе 2016 года в Харькове от гриппа, похожего на коронавирус, умерло 20 украинских военнослужащих, а более 200 человек были госпитализированы. Через два месяца от свиного гриппа в Украине погибло 364 человека. В 2017 году в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения гепатита А", – приводят данные в публикации.

СМИ пишет, что со стороны США американские бактериологические лаборатории в Украине якобы курировали сенаторы Р. Лугар, которого в 2016 году Порошенко наградил украинским орденом Свободы, и Б. Обама, впоследствии ставший президентом США.

“Со стороны Украины – высшие должностные лица государства и чиновники Министерства охраны здоровья, включая и. о. министра – гражданку США У. Супрун. По имеющимся сведениям, именно Супрун "ликвидировала" в Украине санитарно-эпидемиологическую службу и способствовала американским военным в создании своих биолабораторий на базе ликвидированных украинских", – цитирует издание Медведчука и Кузьмина.

Stalker также сообщает, что глава СБУ и президент Украины обязаны разобраться в этих вопросах, которые относятся не только к национальной безопасности Украины, но и “к выживанию всего человечества”.

Ранее сообщалось, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от СБУ разобраться в деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Соответствующий депутатский запрос председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и народного депутата Рената Кузьмина был опубликован на странице Кузьмина в Facebook.

В свою очередь, Виктор Медведчук пообещал, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" доведет до конца расследование деятельности бактериологических военных лабораторий США на территории Украины. Сегодня эту тему поддерживают не только в Украине, но и за рубежом, в том числе и в странах Запада, где рассматриваются аналогичные случаи существования таких бактериологических лабораторий.





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