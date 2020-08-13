В Украине могут запретить легализацию игорного бизнеса

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Владимир Лавский
Депутаты Тернопольского облсовета на сессии поддержали предложение представителей "Батькивщины" о внесении в повестку дня рассмотрения запрета игорного бизнеса на территории области. Об этом сообщил председатель партийной организации "Батькивщина", первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный на своей странице в фейсбуке.
Это - лишь проект решения, который внесли в повестку дня следующего заседания. Решение за включение в повестку дня поддержали 34 депутата.
Согласно проекту, облсовет будет голосовать за решение:
-запретить создание и функционирование игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений);
- рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области рассмотреть и поддержать решение облсовета;
- рекомендовать Президенту, Совету и Кабмину запретить игорный бизнес на территории Украины.
Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса.
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