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В Украине могут запретить легализацию игорного бизнеса

В Тернопольской области не хотят поддерживать легализацию игорного бизнеса

13 августа 2020, 20:45
Автор:

Владимир Лавский
В Украине могут запретить легализацию игорного бизнеса

Депутаты Тернопольского облсовета на сессии поддержали предложение представителей "Батькивщины" о внесении в повестку дня рассмотрения запрета игорного бизнеса на территории области. Об этом сообщил председатель партийной организации "Батькивщина", первый заместитель председателя Тернопольского областного совета Василий Деревляный на своей странице в фейсбуке. 

Это - лишь проект решения, который внесли в повестку дня следующего заседания. Решение за включение в повестку дня поддержали 34 депутата.

Согласно проекту, облсовет будет голосовать за решение:

-запретить создание и функционирование игорных заведений (казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов и других заведений);

- рекомендовать облсоветам Украины и органам местного самоуправления Тернопольской области рассмотреть и поддержать решение облсовета;

- рекомендовать Президенту, Совету и Кабмину запретить игорный бизнес на территории Украины.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса. 



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