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Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Закон вступает в силу со дня подписи

11 августа 2020, 12:22
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка. Данная информация уже появилась на сайте Верховной Рады Украины. 

Ранее народный депутат Украины и член налогового комитета Марьян Заблоцкий объяснял, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками. Ожидалось, что президент наложит вето на законопроект и отправит на доработку. 

"Внесли столько правок в данный законопроект, что по факту мы проголосовали за две нормы, которые исключают друг друга. Сначала идет речь о специальной комиссии, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая, или Минфин). Очень много людей хотели создать эту комиссию. В пределах проголосованного состав комиссии будет определять налоговый комитет Рады, но я как член комитета против", - объяснял Заблоцкий.

Ранее "Комментарии" писали, над кем никогда не шутил Владимир Зеленский. 


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