В Украине хотят судить кандидата в президенты США

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин просит Национальную полицию отправить в США международное поручение о допросе бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на самого Шокина.

Причина допроса: вмешательство американского политика в его деятельность на протяжении работы генеральным прокурором.

"Я подал ходатайство, чтобы допросили Байдена и других лиц. К сожалению, СМИ говорят, что я вмешиваюсь в американские выборы, но это не так. Еще с декабря 2016 года, когда Байден еще не был кандидатом в Президенты, я подавал заявления о том, что Байден давил на Президента Порошенко. Таким образом, я не имею желания вмешиваться в выборы Президента США", - сказал Шокин.

Также Шокин сообщил, что дело о вмешательстве Байдена в его деятельность поступило в полицию как уголовный проступок.

Он считает, что таким образом Верховная Рада, проголосовавшая за закон об уголовных проступках, дала возможность по-сути вмешиваться в суверенные дела Украины. Шокин добавил, что по его делу не выполнены никакие следственные действия.

Ранее "Комментарии" сообщали, что обещал Байден Украине в случае победы на президентских выборах.

Во-первых, став президентом США, Байден нацелен помочь Украине противостоять российской агрессии. Во-вторых, обещает дать для этого необходимые инструменты. А именно - летальное оружие.

"Я, как президент, должен буду дать понять Кремлю, что оккупация Украины должна закончиться. Украина получит военную и экономическую поддержку. В частности, речь идет о смертоносном вооружении. Но Украина, в свою очередь, должна проводить необходимые реформы, без которых ее успех невозможен", - заявил Байден.





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