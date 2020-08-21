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Главная Новости Политика Скандалы В Слуге народа объяснили, почему их билборды перед приездом Зеленского на Николаевщину клеили пожарные
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В Слуге народа объяснили, почему их билборды перед приездом Зеленского на Николаевщину клеили пожарные

Нардеп не увидел в действиях пожарных ничего необычного и предосудительного

сегодня, 07:58
Автор:

Виолетта Комаровская

Машину пожарных, которые помогали расклеивать политические билборды "Слуги народа", заметили накануне в поселке Казанка на Николаевщине. Нардеп из президентской партии Игорь Негулевский утверждает, что админресурс никто не использовал. А спасатели работали по договору с рекламным агентством, рассказал он корреспондентам издания "НикВести". 

Билборды в поселке начали клеить как раз перед приездом в Николаевскую область президента Владимира Зеленского. Когда же очевидцы заметили, что к работам присоединились пожарные были крайне возмущены. Но ничего необычного в этой ситуации нет, уверяет Негулевский. Пожарные работали законно, так как ранее был составлен договор с рекламным агентством на выполнение высотных работ. 

В Слуге народа объяснили, почему их билборды перед приездом Зеленского на Николаевщину клеили пожарные

Поклейка рекламы на Николаевщине

"Проезжающие мимо водители, конечно, возмущались, что это админресурс. Мол, за наши налоги пожарные расклеивают партийную символику. Но все гораздо проще. Есть конкретный перечень услуг, которые пожарные могут предоставлять частным или юридическим лицам за деньги. В том числе и высотные работы. Рекламное агентство как раз и воспользовалось этой услугой. Уверен, что все финансовые договора у них присутствуют. Я не вижу ничего предосудительного ни в действиях руководства пожарной части, ни в действиях рекламного агентства", - прокомментировал нардеп. 

Следует сказать, что Негулевский был избран в парламент именно от этого округа, где находится поселок Казанка. 


Вскоре журналисты выяснили, что билборды помогала клеить спецмашина с автолестницей, которая принадлежит 17 пожарной части. Однако все работы выполняли люди в гражданской форме. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему в Украине не смогут отменить местные выборы, которые назначили на 25 октября. 


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