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Главная Новости Политика Скандалы В оккупированному Крыму судили Мустафу Джемилева
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В оккупированному Крыму судили Мустафу Джемилева

Сам лидер крымскотатарского народа на заседании не присутствовал

сегодня, 21:29
Автор:

Владимир Лавский
В оккупированному Крыму судили Мустафу Джемилева

В Армянском городском суде прошло предварительное заседание по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом сообщает "Радио Свобода". 

Адвокат Джемилева Николай Полозов заявил шесть ходатайств, из которых судья удовлетворила лишь одно, да и то частично. 

"Сегодня мы заявили шесть ходатайств. Это - исключение материалов дела на украинском языке; ходатайство об истребовании доказательств, орудия преступления по делу хранения и небрежного обращения с оружием; ходатайство об исключении недопустимого доказательства (карты Крыма с указанием границ Российской Федерации); ходатайство об истребовании документа ФСБ, запрещающего въезд Мустафе Джемилеву на территорию Крыма; ходатайство о прекращении дела. По сути из данного списка удовлетворили лишь один. Мы увидели документ, который действительно запрещает моему подзащитному пребывать на территории Крыма", - сообщил Полозов. 

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации в Крыму 13 апреля предъявило Джемилеву обвинение по трем статьям УК. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что посольство США в Украине назвало фарсом уголовные обвинения против лидера  крымско-татарского народа Мустафы Джемилева, призвав Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных.


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