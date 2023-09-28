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В Москве построят мечеть на улице, названной в честь человека, объявившего России войну

Рамзан Кадыров получил от Путина одобрение на строительство большой мечети в Москве

сегодня, 20:07
Автор:
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Константин Куликов
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Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин одобрил строительство новой мечети в Москве в Южном Бутово на улице, названной в честь отца чеченского лидера Ахмата Кадырова. Об этом сообщают "Комментарии".

В Москве построят мечеть на улице, названной в честь человека, объявившего России войну

Ахмат Кадыров

"Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства, — написал Рамзан Кадыров, именующий себя "верным пехотинцем Путина". — Еще более радостным это событие делает то, что дом Аллаха будет располагаться на улице, названной в честь незабвенного лидера чеченского народа, моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи Кадырова, который внёс неоценимый вклад в защиту целостности и суверенитета России".


Напомним, что в ходе первой чеченской войны 1994-1996 годов Ахмат Кадыров занимал пост главного муфтия Чечни. Он, как и его сын Рамзан Кадыров, боролись на стороне бойцов республики Ичкерия против российских захватчиков. Более того, Ахмат Кадыров объявил джихад — священную войну против захватчиков, а Рамзан Кадыров хвалился, как он "резал головы русским". Ахмат Кадыров участвовал в военных действиях в рядах ичкерийских войск против российских войск до 1996 года. Был награждён орденом Ичкерии "Честь нации".

С началом Второй чеченской войны Ахмат Кадыров отказался объявить джихад России.

В ходе Второй чеченской войны Кадыровы перешли на сторону федералов, предав борцов за независимость Чечни. 12 июня 2000 года указом президента Российской Федерации Ахмат Кадыров назначен главой Администрации Чеченской республики.  5 октября 2003 года был избран президентом Чечни.

9 мая 2004 года он был уничтожен в результате взрыва на грозненском стадионе "Динамо".

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