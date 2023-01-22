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В Минобороны прокомментировали закупку услуг питания по завышенным ценам

В ведомстве заверили, что для них приоритетом была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих.

сегодня, 17:22
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Автор:

Давиденко Евгения

Для этого Министерство закупает услуги в установленном законом порядке, отмечает пресс-служба ведомства на странице в Telegram.

В Минобороны прокомментировали закупку услуг питания по завышенным ценам

Фото из открытых источников


"Сведения о содержании закупок услуг питания, получивших распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение",' — говорится в сообщении.


Отмечается, что министр обороны Алексей Резников лично обратился к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год при участии представителей НАБУ и ДБР.


"Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период", — добавили в Минобороны.


Там также пообещали провести внутреннюю проверку процесса и результатов закупок услуги питания. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону, подчеркнули в сообщении.


Как известно, ранее СМИ обнародовали соглашение Министерства обороны на услуги организации питания воинских частей, дислоцированных в далеких от линии столкновения Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Цены на наиболее ходовые продукты оказались завышенными в 2–3 раза.




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