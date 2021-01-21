logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.01.2021

BTC/USD

31353.25

ETH/USD

1209.72

LTC/USD

133.74

НБУ 21.01.2021

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.50

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика Скандалы В МИДе началась истерика из-за передачи украинской стороне удерживаемых лиц при содействии Медведчука, - блогер
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИДе началась истерика из-за передачи украинской стороне удерживаемых лиц при содействии Медведчука, - блогер

Блогер резко высказался о заявлении МИД по передаче украинок из ОРДЛО

сегодня, 16:05
Автор:

Станислав Молчанов

Заявления Министерства иностранных дел о том, что анонсированное ЛДНР освобождение людей – это якобы "удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе", больше похоже на истерику, чем на адекватную дипломатическую реакцию. Такое мнение выразил блогер Алексей Куракин на своей странице в Facebook.

В МИДе началась истерика из-за передачи украинской стороне удерживаемых лиц при содействии Медведчука, - блогер

Донбасс. Фото из открытых источников

Куракин выразил удивление "оперативной" реакции внешнеполитического ведомства.

"Все уже увидели, что у Кулебы настоящая истерика из-за того, что непризнанные ДНР и ЛНР пообещали при посредничестве Виктора Медведчука освободить и передать Киеву группу людей? Кто не в курсе, докладываю. Не приходя в человеческое сознание, в МИДе заявили, что анонсированное ЛДНР освобождение людей – это якобы "удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе". Ребята, а почему это так поздно родилось в вашем воспаленном мозгу? Извините, в МИДе только сегодня узнали, что ЛДНР собираются освободить людей? Вообще-то новость об этом появилась еще в субботу, 16 января. Это так "оперативно" работают украинские дипломаты? Почему они сделали свое заявление не через месяц? Не через год?" — задается вопросами блогер.

Он напомнил, что в МИДе "сами проговорились", что новость появилась в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Как это понимать? Что в МИДе только сегодня узнали об освобождении? Узнали, что будет освобождение украинских граждан от председателя ОБСЕ? И если даже не брать моральную сторону вопроса, потому что только моральные уроды могут выступать против освобождения людей, то налицо, как говорил товарищ Бендер, "головотяпство со взломом". А если серьезно, то за настолько вопиющий непрофессионализм Кулебу надо гнать из МИДа поганой метлой", — резюмировал Куракин.

Напомним, председатель ОБСЕ побывала с визитом на Донбассе. Она заверила, что организация продолжит регулировать конфликт на Востоке Украины, делая это "с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности" государства.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ