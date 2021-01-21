В МИДе началась истерика из-за передачи украинской стороне удерживаемых лиц при содействии Медведчука, - блогер

Заявления Министерства иностранных дел о том, что анонсированное ЛДНР освобождение людей – это якобы "удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе", больше похоже на истерику, чем на адекватную дипломатическую реакцию. Такое мнение выразил блогер Алексей Куракин на своей странице в Facebook.

Донбасс. Фото из открытых источников

Куракин выразил удивление "оперативной" реакции внешнеполитического ведомства.

" Все уже увидели, что у Кулебы настоящая истерика из-за того, что непризнанные ДНР и ЛНР пообещали при посредничестве Виктора Медведчука освободить и передать Киеву группу людей? Кто не в курсе, докладываю. Не приходя в человеческое сознание, в МИДе заявили, что анонсированное ЛДНР освобождение людей – это якобы "удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе". Ребята, а почему это так поздно родилось в вашем воспаленном мозгу? Извините, в МИДе только сегодня узнали, что ЛДНР собираются освободить людей? Вообще-то новость об этом появилась еще в субботу, 16 января. Это так "оперативно" работают украинские дипломаты? Почему они сделали свое заявление не через месяц? Не через год? " — задается вопросами блогер.

Он напомнил, что в МИДе "сами проговорились", что новость появилась в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

" Как это понимать? Что в МИДе только сегодня узнали об освобождении? Узнали, что будет освобождение украинских граждан от председателя ОБСЕ? И если даже не брать моральную сторону вопроса, потому что только моральные уроды могут выступать против освобождения людей, то налицо, как говорил товарищ Бендер, "голо в отяпство со взломом". А если серьезно, то за настолько вопиющий непрофессионализм Кулебу надо гнать из МИДа поганой метлой ", — резюмировал Куракин .

Напомним, председатель ОБСЕ побывала с визитом на Донбассе. Она заверила, что организация продолжит регулировать конфликт на Востоке Украины, делая это "с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности" государства.

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