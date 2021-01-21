В МИДе началась истерика из-за передачи украинской стороне удерживаемых лиц при содействии Медведчука, - блогер

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Станислав Молчанов
Заявления Министерства
иностранных дел о том, что анонсированное ЛДНР освобождение людей – это
якобы "удар по Нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе", больше похоже на истерику, чем на адекватную
дипломатическую реакцию. Такое мнение выразил блогер Алексей Куракин на своей
странице в Facebook.
Донбасс. Фото из открытых источников
Куракин выразил
удивление "оперативной" реакции внешнеполитического ведомства.
Он напомнил, что в
МИДе "сами проговорились", что новость появилась в день визита в Украину действующего
председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.
Напомним, председатель
ОБСЕ побывала с визитом
на Донбассе. Она заверила, что организация продолжит регулировать конфликт
на Востоке Украины, делая это "с полным уважением к суверенитету и
территориальной целостности" государства.
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