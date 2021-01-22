"Поздравь платежкой": в день рождения Зеленского готовят массовые протесты

В день рождения Президента Украины Владимира Зеленского состоится масштабная акция протеста, которую назвали "Поздравь президента платежкой". Она связана с повышением тарифов на газ и электроэнергию.

Фото: УП

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп и политик Игорь Мосийчук.

Акция протеста начнется 25 января в 13:30 возле здания Офиса Президента на улице Банковой в Киеве.

После митинга под ОП, участники акции проведут автопробег к государственной резиденции под Киевом, где проживает Зеленский, где протестующие хотят передать ему "подарок" в виде платежек за коммунальные услуги, которые будут собраны со всей Украины.

Автопробег будет стартовать возле выхода из станции метро "Крещатик" на улицу Институтскую.

По словам Мосийчука, инициаторами акции протеста выступили жители города Лубны в Полтавской области, которые дали старт выступлениям против повышения тарифов.

Организаторы акции призывают жителей других городов также протестовать против новых тарифов 25 января в своих регионах. Местами для протестов призывают выбирать здания государственных органов или трассы национального значения.

Также сообщается, что на следующей неделе в регионах будут проходить заседания местных советов и органов самоуправления, которые также призывают пикетировать и требовать снижения тарифов.

Напомним, что с января 2021 года в Украине повысились цены на газ и электроэнергию, это вызвало массовые акции протеста в разных регионах Украины.

11 января президент Зеленский дал распоряжение Кабмину срочно решить вопрос с повышением тарифов.

Ранее мы сообщали о том, как выросли тарифы на коммуналку за 2020 год.

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