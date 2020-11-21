В 2009 году Уманский оплачивал предвыборные обещания Тимошенко - Лукаш

Язык
Coinspot 21.11.2020
BTC/USD
18644.56
ETH/USD
537.01
LTC/USD
84.48
НБУ 21.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Лозовенко
Работая и. о. министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко в 2008-2009 году, Игорь Уманский создал специальный антикризисный фонд, из которого финансировались предвыборные обещания премьер-министра перед выборами президента. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, комментируя недавние заявления Уманского относительно коррупции при распределении средств в "коронавирусном" фонде.
Фото: из открытых источников
В частности, по мнению Лукаш, заявления Уманского не помогают борьбе со злоупотреблениями, а имеют политические цели. По ее словам, заявления без предъявления фактов и подачи документов в правоохранительные органы являются безосновательными.
По ее мнению, безосновательными обвинениями Уманский фактически "заваливает идею" обличения действий власти, саботирующих обязанности защищать граждан от коронавирусной инфекции.
Она также напомнила, что после отставки с поста министра финансов в 2020 году, Уманский заявлял о "скрутках" НДС и других злоупотреблениях в налоговой и таможне. Однако после того, как Уманский стал советником в Офисе Президента, такие заявления прекратились.
Она также напомнила, что несмотря на заявления о недостатке средств на финансирование мероприятий в сфере здравоохранения, Минздрав освоил всего 35% средств из "коронавирусного" фонда.
Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил ряд компаний в завышении стоимости дорожных работ, при этом часть средств на дороги была выделена из "коронавирусного" фонда. По мнению Уманского, компании передавали часть подрядов субподрядчикам с "дисконтом" в 40%, что на общем объеме дорожного строительства соизмеримо с объемом средств, выделенных "Укравтодору" из "ковидного" фонда. "Укравтодор" назвал эти расчеты манипулятивными.
После брифинга для СМИ и большого интервью одному из изданий, Уманский написал в Facebook, что по личной просьбе главы Офиса Президента Андрея Ермака прекращает общение с медиа до личного общения с Ермаком после выздоровления последнего.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости