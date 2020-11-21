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Главная Новости Политика Скандалы В 2009 году Уманский оплачивал предвыборные обещания Тимошенко - Лукаш
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В 2009 году Уманский оплачивал предвыборные обещания Тимошенко - Лукаш

Лукаш назвала Уманского «селективным правдорубом»: «не хочет рассказать правду, а преследует политические цели»

сегодня, 18:00
Автор:

Татьяна Лозовенко

Работая и. о. министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко в 2008-2009 году, Игорь Уманский создал специальный антикризисный фонд, из которого финансировались предвыборные обещания премьер-министра перед выборами президента. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, комментируя недавние заявления Уманского относительно коррупции при распределении средств в "коронавирусном" фонде. 

В 2009 году Уманский оплачивал предвыборные обещания Тимошенко - Лукаш

Фото: из открытых источников

В частности, по мнению Лукаш, заявления Уманского не помогают борьбе со злоупотреблениями, а имеют политические цели. По ее словам, заявления без предъявления фактов и подачи документов в правоохранительные органы являются безосновательными. 

"Игорь Уманский представлял интересы Юлии Тимошенко в Минфине в 2008-2009 году, тоже во время пандемии, тоже был автором стабфонда. И 5 млрд. грн. заплатил шахтерам зарплат, а не врачам, обеспечивал оплату документации по оформлению земли, покрывал долги по энергоносителям для тюрем, строил канализационные системы в селах, потому что Юлия Владимировна собиралась стать президентом в 2010 году. И тогда Уманского я не припоминаю, чтобы он выходил с такими пресс-конференциями", — сказала Лукаш. 

По ее мнению, безосновательными обвинениями Уманский фактически "заваливает идею" обличения действий власти, саботирующих обязанности защищать граждан от коронавирусной инфекции. 

"У меня такое ощущение, что Уманский не хочет рассказать нам правду о бессовестном разворовывании коронавирусного фонда, а преследует какие-то политические цели", — сказала Лукаш. 

Она также напомнила, что после отставки с поста министра финансов в 2020 году, Уманский заявлял о "скрутках" НДС и других злоупотреблениях в налоговой и таможне. Однако после того, как Уманский стал советником в Офисе Президента, такие заявления прекратились. 

"Меня беспокоят эти селективные правдорубы… Есть в этом нехорошая слизь, говорил-говорил — замолчал, кинул  мессидж — не подтвердил ничем", — отметила Лукаш. 

Она также напомнила, что несмотря на заявления о недостатке средств на финансирование мероприятий в сфере здравоохранения, Минздрав освоил всего 35% средств из "коронавирусного" фонда. 

Ранее сообщалось, что экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил ряд компаний в завышении стоимости дорожных работ, при этом часть средств на дороги была выделена из "коронавирусного" фонда. По мнению Уманского, компании передавали часть подрядов субподрядчикам с "дисконтом" в 40%, что на общем объеме дорожного строительства соизмеримо с объемом средств, выделенных "Укравтодору" из "ковидного" фонда. "Укравтодор" назвал эти расчеты манипулятивными. 

После брифинга для СМИ и большого интервью одному из изданий, Уманский написал в Facebook, что по личной просьбе главы Офиса Президента Андрея Ермака прекращает общение с медиа до личного общения с Ермаком после выздоровления последнего. 



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