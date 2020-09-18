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Главная Новости Политика Скандалы Украина продолжает платить России в 200 миллионов долларов ежегодно
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Украина продолжает платить России в 200 миллионов долларов ежегодно

Проблема с отходами энергетического топлива очень остро стоит в стране

сегодня, 17:39
Автор:

Владимир Лавский

Украина продолжает ежегодно платить России 150 200 000 000 долларов за хранение отработанного ядерного топлива из-за многолетнего затягивания строительства собственного Централизованного хранилища для его хранения и вероятные коррупционные сговоры при возведении проекту. Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") - "Украина-Россия: цена атомной зависимости".

Украина продолжает платить России в 200 миллионов долларов ежегодно

Журналисты проанализировали: 18 лет и почти полтора миллиарда гривен - столько времени и денег было потрачено на реализацию идеи построить в Чернобыльской зоне отчуждения собственное Централизованное хранилище, где бы хранилось отработанное топливо с трех украинских атомных станций.

За это время около двух миллиардов долларов Украина уже заплатила России за вывоз этого топлива на временное хранение.

Среди причин, по которым стратегический объект до сих пор не введен в эксплуатацию, - затягивание строительства и вероятные коррупционные сговоры, обстоятельства которых изучают официальные органы - Антимонопольный комитет и Национальное антикоррупционное бюро, говорится в расследовании.


Ранее "Комментарии" проанализировали, за что Украина платит большие средства иностранным топ-менеджерам.


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