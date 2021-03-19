У семьи члена политсовета партии «Слуга народа» обнаружили успешный бизнес в Крыму, — СМИ

Язык
Coinspot 19.03.2021
BTC/USD
58775.48
ETH/USD
1819.16
LTC/USD
204.30
НБУ 19.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.20
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
По информации журналиста Юрия Бутусова, один из членов политсовета партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев может быть связан с семейным бизнесом в Крыму. Как журналист сообщил на личной Facebook-странице, родители Слюсарева якобы содержат две гостиницы в Алуште.
Семья Слюсарева якобы содержит две гостиницы в аннексированном Крыму. Фото из открытых источников
По словам Бутусова, родители Слюсарева владеют недвижимостью в Алуште по адресу улица Набережная, 24 и Набережная, 24Г. По этим адресам числятся гостиницы "Ива Мария" и "Резиденция Совиньон".
Журналист сообщает, что с 2014 года сам Слюсарев неоднократно посещал Крым, нарушая государственную границу Украины. Так, Слюсарев пересекал границу на Востоке Украины и вылетал на аннексированный полуостров из Белгорода. Обратный путь проделывал так же.
По информации Бутусова, Слюсарев может быть замешан в нескольких громких скандалах. Как отмечает журналист, со Слюсаревым якобы тесно связывают Павла Сушко, который возглавил Харьковскую областную организацию партии "Слуга народа", а также прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, который ранее был прокурором того самого Дергачевского района, где находится погранпереход "Гоптовка", которым руководил Слюсарев, будучи пограничником.
Напомним, Слюсарев является не первым представителем высшей власти, которого СМИ тесно связывают с Россией. По информации "Громадського", первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко мог участвовать в подготовке Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продолжила срок пребывания российского флота в Крыму.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости