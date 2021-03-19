У семьи члена политсовета партии «Слуга народа» обнаружили успешный бизнес в Крыму, — СМИ

По информации журналиста Юрия Бутусова, один из членов политсовета партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев может быть связан с семейным бизнесом в Крыму. Как журналист сообщил на личной Facebook-странице, родители Слюсарева якобы содержат две гостиницы в Алуште.

Семья Слюсарева якобы содержит две гостиницы в аннексированном Крыму. Фото из открытых источников

По словам Бутусова, родители Слюсарева владеют недвижимостью в Алуште по адресу улица Набережная, 24 и Набережная, 24Г. По этим адресам числятся гостиницы "Ива Мария" и "Резиденция Совиньон".

Журналист сообщает, что с 2014 года сам Слюсарев неоднократно посещал Крым, нарушая государственную границу Украины. Так, Слюсарев пересекал границу на Востоке Украины и вылетал на аннексированный полуостров из Белгорода. Обратный путь проделывал так же.



"Слюсарев еще в 2014-м отправил в Крым копии всех своих документов, включая школьные аттестаты и даже флюорографию грудной клетки", — добавляет журналист, отмечая, что такой набор документов нужен при устройстве на работу в государственные органы РФ или при поступлении на службу в военную часть или структуры ФСБ.





По информации Бутусова, Слюсарев может быть замешан в нескольких громких скандалах. Как отмечает журналист, со Слюсаревым якобы тесно связывают Павла Сушко, который возглавил Харьковскую областную организацию партии "Слуга народа", а также прокурора Харьковской области Александра Фильчакова, который ранее был прокурором того самого Дергачевского района, где находится погранпереход "Гоптовка", которым руководил Слюсарев, будучи пограничником.



"Именно Фильчаков причастен к закрытию уголовного дела по приватизации земли на пограничном переходе "Гоптовка" компанией "Фронтера", совладельцем которой является Слюсарев. Погранслужба, кстати, до сих пор платит генералу Слюсареву — ведь вместо того, чтобы построить общежитие для личного состава Гоптовки, в то время, когда Слюсарев там руководил, он приватизировал часть земли погранперехода и построил там частную гостиницу, которую сейчас его фирма сдает в аренду... Госпогранслужбе. Слюсарев также назначил главой Сумской облгосаминистрации Хому, также имеет большое влияние в прокуратуре Сумской области", — пишет Бутусов.

Напомним, Слюсарев является не первым представителем высшей власти, которого СМИ тесно связывают с Россией. По информации "Громадського", первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко мог участвовать в подготовке Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продолжила срок пребывания российского флота в Крыму.

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