Три оппозиционные фракции хотят официально включить дело «вагнеровцев» в ВСК Верховной Рады

Сегодня, 15 июля, депутаты из трех фракций ("Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос") зарегистрировали проект постановления, согласно которому парламентарии предлагают внести расследования срыва спецоперации по задержанию боевиков из российской ЧВК "Вагнер" (ранее воевавших на Донбассе) к предмету ведения парламентской временно-следственной комиссии. Также представители вышеназванных фракций предлагают отдать должность заместителя председателя этой временно-следственной комиссии нардепу от "Голоса" Роману Костенко. А еще в придачу ввести в состав ВСК народных избранников от "ЕС" Владимира Арьева и от "Батькивщины" Сергея Евтушка.

Оппозиция хочет включить дело "вагнеровцев" в ВСК Рады, фото из отрытых источников

Такое изменение кадрового состава ВСК, согласно утверждению авторов постановления, "обеспечит проведение полной и объективной проверки обнародованных в СМИ фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к срыву операции по аресту "вагнеровцев" и соответственно помогли избежать им уголовной ответственности в отношении преступлений против Украины и украинцев". Напомним, что члены ЧВК "Вагнер" должны были лететь из Минска в страны Африки, где они бы несли военную службу, а самолет с боевиками планировалось принудительно или хитростью посадить на территории Украины для ареста российских наемников.

"Последствиями принятия постановления является выявление и предупреждение угроз национальным интересам и безопасности Украины" — отметили авторы постановления. В "Европейской солидарности" отметили, что ее депутаты требуют вызвать Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев". А экс-президент Украины, лидер "ЕС" Петр Порошенко призвал Верховную Раду официально добавить "вагнергейт" в повестку дня временно-следственной комиссии. "Мы не участвуем в фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами — "Слуга народа" и ОПЗЖ. Они располагают правоохранительными органами. Сейчас позиция правоохранительных органов была высказана — ни СБУ, ни Офис Генерального прокурора "вагнеровцами" заниматься не будет, потому что им это не нужно", — передают слова Петра Порошенко в пресс-службе его партии. — "Мы выдвинули предложение — или создайте отдельную следственную комиссию, или добавьте к предмету ведения имеющейся следственной комиссии дело "вагнеровцев". Это нужно для того, чтобы защитить украинских воинов, защитить украинских разведчиков, которые будут давать показания — в том числе и совершенно секретные — от преследования действующей властью, в которой точно рыло в пушку по делу "вагнеровцев". Петр Порошенко сообщил, что он соглашается прийти на заседание ВСК и призвал прийти на него действующего президента Украины. Он выразил уверенность, что кто-то из окружения главы государства мог "сдать операцию", которая позволила бы привлечь 33 российских наемников, Владимира Путина и Россию "к международной ответственности за военную агрессию против Украины". Напомним, что прошлым летом в Минске правоохранителями были задержаны 33 члена ППК "Вагнер", из них 9 были гражданами Украины. В украинских СМИ писали, что белорусские спецслужбисты могли узнать о спецоперации от украинских коллег после того, как о ней было сообщено окружению президента Украины. Через две недели после задержания, Беларусь вернула "вагнеровцев" в Россию.

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