Зеленский обратился за помощью к президенту Франции Макрону

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Владимир Лавский
Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эммануэлем Макрона содействие со стороны Франции в получении Украиной качественной лицензированной вакцины против COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.
В сообщении указывается, что Зеленский поблагодарил Макрона за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19 и назвал это "жестом настоящей дружбы".
Ранее "Комментарии" сообщали, где Владимир Зеленский проведет новогодние праздники.
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