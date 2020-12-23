Зеленский обратился за помощью к президенту Франции Макрону

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Эммануэлем Макрона содействие со стороны Франции в получении Украиной качественной лицензированной вакцины против COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Главы государства.

"Владимир Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства. Лидеры договорились о дальнейшей координации усилий относительно солидарного распределения сертифицированной вакцины", — идет речь в заявлении на сайте Офиса президента.

В сообщении указывается, что Зеленский поблагодарил Макрона за согласие помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19 и назвал это "жестом настоящей дружбы".

Ранее "Комментарии" сообщали, где Владимир Зеленский проведет новогодние праздники.





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