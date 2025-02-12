Теми же самыми губами: автор идеи Национального Дня молитвы гнул матюки в Раде сразу после голосования за него

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на заседании 12 февраля позволил себе ругаться матом в зале заседаний Верховной Рады. Пикантность ситуации в том, что это случилось сразу после очень благочестивого голосования — парламент учредил Национальный день молитвы, а депутат-матерщинник был одним из авторов этой идеи. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Арахамия разговаривает с фракцией "Слуга народа" исключительно матом, жалуется Ирина Геращенко

"С грустью была вынуждена обратить внимание (спикера Руслана) Стефанчука, что сразу после голосования за Национальный день молитвы автор постановления Арахамия снова матерился в зале. А это, к слову, большой грех", — заметила она.

Нардеп, по ее словам, даже "п роцитировала нашему благочестивому залу Библию".

"Правда, Стефанчука все это не впечатлило. Замечаний главе фракции монобольшинства от спикера за матерную лексику не было. Ну не может же он запретить Давиду разговаривать", — сетует представительница "ЕС".

11 февраля Геращенко уже жаловалась на Арахамию председательствующему (в этот момент им был вице-спикер ВР Александр Корниенко), и на ее обращение руководство парламента тоже не отреагировало. Сопредседатель фракции "ЕС" просила поручить регламентному комитету обсудить Арахамию и его непарламентские выражения.

Геращенко уже несколько раз акцентировала внимание на том, что Арахамия ругается матом в зале Рады. По ее версии, коллега из "СН" матом не то, чтобы ругается — он якобы без использования матерных слов просто не разговаривает со своей фракцией.

Геращенко стала подчеркивать этот факт после того, как по инициативе "Слуги народа" регламентный комитет Рады рекомендовал на полгода отстранить лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от заседаний парламента (зал еще не голосовал за это решение). Порошенко во время частного разговора послал на х...й нардепа "СН" Богдана Яременко. "Слуги" при этом настаивают, что "частных разговоров" в зале заседаний быть не может: все, что происходит под куполом Рады, регулируется регламентом.

Национальный День молитвы учрежден в Украине 12 февраля 2025 года и будет чествоваться в день начала полномасштабного российского вторжения — 24 февраля. По мнению инициаторов (среди них — Арахамия, нардеп от "СН" Никита Потураев, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и другие), появление такого дня обосновывается тем, что "из истории известно немало примеров, когда общенациональная молитва меняла ход истории".

"Принятие постановления будет способствовать сохранению духовного наследия, укреплению патриотического духа и консолидации украинского общества в общей молитве за победу и восстановление территориальной целостности Украины", — говорится в документе.