Порошенко выгоняют из Рады: кого он послал на х.й

Регламентный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять решение об отстранении главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода (на всю 13-ю сессию IX созыва). Причиной стала стычка с нардепом "Слуги народа" Богданом Яременко в декабре 2024 года. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко.

Порошенко отстранят от работы в Раде на полгода: это может случиться уже в начале февраля. Фото: Европейская Солидарность

Решение об отстранении Порошенко должен одобрить зал Рады простым большинством (226 голосов). Голосование может состояться уже на следующей неделе, в начале февраля. На комитете шесть человек проголосовали за, трое воздержались, один нардеп был против, уточнила Геращенко. За рекомендацию отстранить пятого президента Украины от заседаний проголосовали представители "Слуг" и ОПЗЖ.

Геращенко заявила о политическом давлении на "ЕС", элементом которого стала рекомендация отстранить Порошенко.

"Что ж, "слуги" провоцируют глубокий парламентский кризис и ставят под срыв европейскую интеграцию Украины. При этом ОПЗЖ в зале им не мешают, а "ЕС" под стенограмму слуги Зеленского назвали врагом. Логично, все, кто тычет их носом в коррупцию, непрофессионализм, политическую цензуру, не подготовку к войне, уничтожение государственных институций – это враги. Оппозиция, генералы, армия, децентрализация – это их враги. А ОПЗЖ и Портнов друзья. Не перепутайте!", — написала она

По мнению Геращенко, ЕС никогда не откроет переговорные кластеры стране, в которой оппозицию лишают на полгода права заседать в ВР.

Накануне заседания комитета председатель парламентского комитета по гуманитарной политике от "Слуги народа" Никита Потураев направил в регламентный комитет письмо за подписью 39 депутатов с требованием отстранить Порошенко от пленарных заседаний после инцидента с нардепом Яременко, которого бывший президент дважды послал на х..й, уточняет LB.ua. Сам Порошенко не участвовал в заседании регламентного комитета в режиме онлайн, хотя получал приглашение. Потураев утверждает, что извинений за инцидент глава "ЕС" также не приносил.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР чуть не произошла потасовка между Яременко и Порошенко. Яременко вмешался в спор Потураева и Порошенко и был послан. По признанию Яременко, он хотел подраться с Порошенко, поскольку "вырос на Оболони" и привык на такое отвечать, но его удержали (по версии Потураева, его коллега сдержался сам).



