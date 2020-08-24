Танкер "Делфи" продолжает загрязнять побережье Одессы: партия Медведчука резко обратилась к Труханову

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" сделала заявление по поводу нападения "Национального корпуса" на народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяну Плачкову, депутатов одесского городского совета Богдана Гиганова и Лидию Леонидову, произошедшее накануне. В партии считают, что это свидетельствует о полной безнаказанности национал-радикалов. Об этом сообщает пресс-служба политической партии.

По мнению однопартийцев Плачковой, так называемые, национал-радикалы осознанно и при содействии правоохранительных органов реализуют "теорию разбитых окон", которая рассматривает отдельные правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом, поощряющий ее.

"Не вызывает сомнений, что эта акция является местью народному депутату Татьяне Плачковой за ее принципиальную позицию и критику власти, которая на протяжении года неспособна убрать с одесского пляжа танкер "Делфи". Это нападение осуществлялось под прикрытием "Муниципальной варты", контролируемой мэром Одессы Геннадием Трухановым силами "Национального корпуса", - указано в сообщении.

В результате ОПЗЖ требует от государственных органов власти очистить Одессу от карманного руководства, которое покрывает и распоряжается "молодчиками" спортивного телосложения для препятствия законной деятельности журналистов, депутатов и официальных представителей украинского народа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о фотоснимках перевернутого танкера "Делфи", который по-прежнему остается лежать в нескольких метров от песчаного пляжа в Одессе.





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