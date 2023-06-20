Сын Байдена согласился признать вину по некоторым из выдвинутых против него обвинений

Сын президента США Хантер Байден согласился признать себя виновным по двум обвинениям в умышленной неуплате подоходного налога. Об этом, как сообщают "Комментарии", стало известно во вторник. Решение принято в рамках сделки с министерством юстиции, передаёт Reuters.

Хантер Байден

Одновременно, по заключённой сделке, Хантера Байдена не будут преследовать по обвинению том, что при покупке оружия в 2018 году он солгал, что не употреблял наркотики. Ожидается, что обвиняемый согласится на медикаментозное лечение и наблюдение. Условия сделки, скорей всего, спасут его от тюрьмы, отмечает в своём сообщении Би-би-си.

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Также отмечается, что в деле речь идёт о мелких правонарушениях, связанных с неуплатой налогов в 2017-м и 2018-м годах, и что все эти суммы уже полностью погашены. Заключённое соглашение должно быть ещё одобрено судьёй. Когда Хантер Байден предстанет перед судом, пока неясно. Обвинения в адрес Хантера Байдена стали результатом расследования, проводимого прокурором Дэвидом Вайсом в Дэлавере — родном штате президента-демократа Джо Байдена.

Вайс был назначен при предыдущем президенте Дональде Трампе, представляющем Республиканскую партию.

Джо Байден во вторник выразил поддержку своему сыну, согласившемуся признать вину. "Президент и первая леди США любят и поддерживают своего сына, поскольку он продолжает восстанавливать свою жизнь. Дальнейших комментариев у нас не будет", — говорится в распространённом 20 июня заявлении Белого дома, передает "Радио Свобода".

Reuters отмечает, что в течение многих лет Хантер Байден был объектом безжалостных нападок со стороны Дональда Трампа и его союзников-республиканцев, в том числе, в связи с его работой в Китае и в Украине. Самому Трампу, объявившему как и Джо Байден о намерении баллотироваться на второй президентский срок, за последние несколько месяцев были предъявлены обвинения в фальсификации финансовых документов.

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