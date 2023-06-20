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Сын Байдена согласился признать вину по некоторым из выдвинутых против него обвинений

Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов

сегодня, 19:43
Автор:
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Константин Куликов
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Сын президента США Хантер Байден согласился признать себя виновным по двум обвинениям в умышленной неуплате подоходного налога. Об этом, как сообщают "Комментарии", стало известно во вторник. Решение принято в рамках сделки с министерством юстиции, передаёт Reuters.

Сын Байдена согласился признать вину по некоторым из выдвинутых против него обвинений

Хантер Байден

Одновременно, по заключённой сделке, Хантера Байдена не будут преследовать по обвинению том, что при покупке оружия в 2018 году он солгал, что не употреблял наркотики. Ожидается, что обвиняемый согласится на медикаментозное лечение и наблюдение. Условия сделки, скорей всего, спасут его от тюрьмы, отмечает в своём сообщении Би-би-си.


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Также отмечается, что в деле речь идёт о мелких правонарушениях, связанных с неуплатой налогов в 2017-м и 2018-м годах, и что все эти суммы уже полностью погашены. Заключённое соглашение должно быть ещё одобрено судьёй. Когда Хантер Байден предстанет перед судом, пока неясно. Обвинения в адрес Хантера Байдена стали результатом расследования, проводимого прокурором Дэвидом Вайсом в Дэлавере — родном штате президента-демократа Джо Байдена.

Вайс был назначен при предыдущем президенте Дональде Трампе, представляющем Республиканскую партию.

Джо Байден во вторник выразил поддержку своему сыну, согласившемуся признать вину. "Президент и первая леди США любят и поддерживают своего сына, поскольку он продолжает восстанавливать свою жизнь. Дальнейших комментариев у нас не будет", — говорится в распространённом 20 июня заявлении Белого дома, передает "Радио Свобода".

Reuters отмечает, что в течение многих лет Хантер Байден был объектом безжалостных нападок со стороны Дональда Трампа и его союзников-республиканцев, в том числе, в связи с его работой в Китае и в Украине. Самому Трампу, объявившему как и Джо Байден о намерении баллотироваться на второй президентский срок, за последние несколько месяцев были предъявлены обвинения в фальсификации финансовых документов.

Тем временем, российские пропагандисты оговорились об экоциде в Черном море.

А премьер Чехии предупредил о рисковом сценарии войны в Украине.



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