Суд признал невиновным экс-заместителя Киевской ГГА Владимира Слончака в нападении на полицейских

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Дмитрий Симоненко
Киевский
апелляционный суд признал невиновность экс-заместителя Главы Киевской
госадминистрации Владимира Слончака по нападению на представителей
правоохранительных органов, произошедшем в Киеве в конце апреля этого года. Также
служители Фемиды сняли с экс-чиновника все ограничительные меры. Данное решение,
принятое Коллегией судей судовой палаты по рассмотрению уголовных дел
Киевского апелляционного суда, опубликовано в Едином государственном реестре
судовых решений.
Источник : КГГА
По словам
самого Владимира Слончака, дело против него было изначально сфабриковано.
По его
словам, он действительно не сдержался при общении с представителями
правопорядка, но случай не стоит вызванного в СМИ резонанса.
Напомним, вечером
26 апреля в столице Владимир Слончак набросился на патрульных полицейских,
поскольку те сделали ему замечание за выключенные фары машины.
Итогом
скандального задержания стало увольнение Слончака. Также известно, что экс-заместитель главы
столицы по совместительству был председателем Комиссии по проверке информации
по объектам строительства, которая только за предыдущий год признала 15
объектов строительства незаконными "с последующей отменой документов
разрешительного характера и обращениями в правоохранительные и контролирующие
органы".
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в Киеве развернули рекордный по размеру флаг "УДАРа".
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