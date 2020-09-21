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Главная Новости Политика Скандалы Суд признал невиновным экс-заместителя Киевской ГГА Владимира Слончака в нападении на полицейских
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Суд признал невиновным экс-заместителя Киевской ГГА Владимира Слончака в нападении на полицейских

Также служители Фемиды сняли с экс-чиновника все ограничительные меры

сегодня, 17:08
Автор:

Дмитрий Симоненко

Киевский апелляционный суд признал невиновность экс-заместителя Главы Киевской госадминистрации Владимира Слончака по нападению на представителей правоохранительных органов, произошедшем в Киеве в конце апреля этого года. Также служители Фемиды сняли с экс-чиновника все ограничительные меры. Данное решение, принятое Коллегией судей судовой палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда, опубликовано в Едином государственном реестре судовых решений.

Суд признал невиновным экс-заместителя Киевской ГГА Владимира Слончака в нападении на полицейских

Источник : КГГА

По словам самого Владимира Слончака, дело против него было изначально сфабриковано. 

"Своим решением суд подтвердил мою невиновность, на чем я настаивал изначально. В этом деле я стал жертвой политический интриг, ситуация была раздута искусственно для того, чтоб скомпрометировать мое тогдашнее руководство. Я рад, что ситуация движется к логическому завершению, сделан очень важный шаг", - отметил Слончак.

По его словам, он действительно не сдержался при общении с представителями правопорядка, но случай не стоит вызванного в СМИ резонанса.

 "Я повел себя эмоционально и хочу принести свои извинения людям, которых эта ситуация задела косвенно. В то же время подчеркиваю, что дорожу своей честью и репутацией, а значит, буду бороться до конца, чтобы мое имя не было опорочено из-за чьих-то политических амбиций", - подчеркнул Владимир Слончак.

Напомним, вечером 26 апреля в столице Владимир Слончак набросился на патрульных полицейских, поскольку те сделали ему замечание за выключенные фары машины.

Итогом скандального задержания стало увольнение Слончака. Также известно, что экс-заместитель главы столицы по совместительству был председателем Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которая только за предыдущий год признала 15 объектов строительства незаконными "с последующей отменой документов разрешительного характера и обращениями в правоохранительные и контролирующие органы".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Киеве развернули рекордный по размеру флаг "УДАРа".


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