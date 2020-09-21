Флешмоб партии Кличко: в Киеве развернули рекордный по размеру флаг "УДАРа"

В Киевской крепости, на Печерске, развернули самый большой флаг партии "УДАР". Размеры флага действительно поражают, его длина – 18 м, а ширина – 12 м. За всю историю существования УДАРа не было партийного флага такого размера.

Флаг партии УДАР в Киеве

Идею предложил кандидат в депутаты от УДАРа Михаил Терентьев, чтобы поддержать команду единомышленников со всей Украины.

К его инициативе присоединилась не одна сотня активистов Печерского района, которые поддерживают действующего мэра столицы и лидера партии – Виталия Кличко. По последним данным соцопросов Кличко является лидером мэрской гонки с рейтингом почти 45%.

"Флаг – это не просто полотно, а символ, который объединяет нас в единое целое с целью строить новую сильную европейскую демократическую Украину", – отметил Михаил Терентьев.



Кроме развертывания флага был организован интересный флешмоб, участники которого создали фигуру графического знака с логотипом партии. Кстати, эту постановку молодежь организовала на панорамной площадке возле Арки дружбы народов.



Михаил Терентьев со своей командой и активистами впервые установили такой рекорд.

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