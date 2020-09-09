Суд обязал СБУ открыть уголовное дело по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже

Суд Шевченковского района столицы обязал СБУ открыть уголовное дело против главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сегодня народный избранец от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев.

Фото: Instagram / Андрей Ермак

"Только что Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по ст.111 (госизмена) и 114 (шпионство) в отношении Андрея Ермака! Дело связано со сливом операции в отношении вагнеровцев. На честное следствие Баканова, надежды, конечно, мало. Но мы продолжаем требовать создание временной следственной комиссии в Верховной Раде", - говорится в сообщении.

Как известно, боевики российской ПВК Вагнера были задержаны в соседней Беларуси 29 июля. Позже появилась информация, что некоторые представители компании воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Есть предположение, что операцию по задержанию вагнеровцев могли готовить сотрудники Службы безопасности Украины, однако хода ей не дали. По неподтвержденным данным, к в этом может быть замешан глава ОП.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в СБУ заявили о готовности бороться с российским вмешательством в выборы в Украине с оглядкой на опыт прошлых лет.

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