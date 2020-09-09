Суд обязал СБУ открыть уголовное дело по подозрению Ермака в госизмене и шпионаже

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Дмитрий Симоненко
Суд Шевченковского
района столицы обязал СБУ открыть уголовное дело против главы Офиса президента Андрея
Ермака. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сегодня народный избранец от "Европейской
Солидарности" Владимир Арьев.
Фото: Instagram / Андрей Ермак
"Только что
Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по ст.111 (госизмена) и
114 (шпионство) в отношении Андрея Ермака! Дело связано со сливом операции в
отношении вагнеровцев. На честное следствие Баканова, надежды, конечно, мало.
Но мы продолжаем требовать создание временной следственной комиссии в Верховной
Раде", - говорится в сообщении.
Как
известно, боевики российской ПВК Вагнера были задержаны в соседней Беларуси 29
июля. Позже появилась информация, что некоторые представители компании воевали
на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте
"Миротворец".
Есть
предположение, что операцию по задержанию вагнеровцев могли готовить сотрудники
Службы безопасности Украины, однако хода ей не дали. По неподтвержденным
данным, к в этом может быть замешан глава ОП.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что в СБУ заявили о готовности бороться с российским
вмешательством в выборы в Украине с оглядкой на опыт прошлых лет.
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