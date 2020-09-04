Инициатива Баканова: как СБУ будет бороться с вмешательством РФ в местные выборы

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Баканов на совещании СНБО в конце августа предложил предпринять меры по борьбе с российским вмешательством в местные выборы 25 октября. По мнению чиновника, необходимо осуществить информационно-техническое обеспечение избирательного процесса и предотвратить вмешательство в работу автоматизированных систем Центральной избирательно комиссии (ЦИК), а также не допустить включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих со страной-агрессором, или у кого есть двойное гражданств, урегулировать данное ограничение на законодательном уровне.



Предложение Баканова отвечает потребностям времени, учитывая опыт информационного вмешательства России во внутриполитические процессы других стран, но все же информацию об этой угрозе стоило оставить за закрытыми дверьми, поскольку она может быть использована Россией для новых провокаций и углубления раскола в украинском обществе.

Победа любит подготовку

Обнародованный пресс-релиз совещания дает лишь общее представление о том, как СБУ собирается бороться с российским вмешательством, в то время как детали известны лишь присутствовавшим руководителям силовых ведомств. В течение последних месяцев Украина готовится к местным выборам. В июле ЦИК запустила электронный сервис, позволяющий гражданину онлайн изменить избирательный адрес до 9 сентября, а в июне приняла постановление о порядке привлечения специалистов, экспертов и технических работников для подготовки к местным выборам. Цель ведомства Баканова на ближайшие месяцы состоит в том, чтобы не допустить повторения Россией в информационном пространстве Украины тех же манипуляций с общественным мнением какие она проводила в других государствах, чтобы повлиять на ход голосования.

Под информационно-техническим обеспечением избирательного процесса подразумевается не только контроль за соблюдением политическими силами "Закона о выборах" в плане агитации, проверку источников финансирования партий или использование системы видеонаблюдения для обеспечения прозрачности голосования, но и мониторинг социальных медиа на предмет наличия тысяч пользователей, которые распространяют недостоверную информацию, пропаганду среди потенциальных избирателей.

По мнению аналитика Скотта Шейна, именно таким образом РФ пыталась повлиять на ход избирательной кампании в США в 2016 году в пользу нынешнего президента Дональда Трампа, несмотря на то, что спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств связи его штаба с российскими спецслужбами. Российские пользователи Twitter и Facebook по многу раз публиковали и распространяли через несколько тысяч фальшивых аккаунтов материалы с критикой кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. В основном это были посты, карикатуры или ссылки на статьи.

Как правило, аккаунты содержали вымышленные имена и фамилии, а фотографии были взяты из профилей людей, не имеющих никакого отношения к США. По данным Facebook, в день президентских выборов российские боты сделали 1,7 тыс. публикаций, в которых смешивали с грязью Клинтон и демократов. По данным аналитика Донни О’Салливан за несколько недель до окончания избирательной кампании свыше 50 тыс. фальшивых аккаунтов в Twitter 500 тыс. раз сделали репост сообщений Трампа. Как сообщает О’Салливан, одна только петербургская организация "Агентство исследований интернета" управляла 3,8 тыс. аккаунтов. Около 700 тыс. американцев читали записи в Twitter, опубликованные с фальшивых аккаунтов.

Кремль использовал такую же тактику в 2016 году в Великобритании, чтобы повлиять на результаты референдума о выходе из ЕС. По информации аналитика Наташи Ломас, с аккаунтов, зарегистрированных российскими пользователями в Twitter, было написано 45 тыс. сообщений в пользу Brexit. Публицист Джейн Майер акцентирует внимание на том, что в кампанию в поддержку выхода Великобритании из ЕС вмешались те же персонажи, что и в американские выборы 2016 года.

России будет проще вмешаться в местные выборы в Украине, поскольку между двумя странами практически нет языковых барьеров. Достаточно украинцев по-прежнему читают новости с российских ресурсов, не говоря о том, что как минимум половина украинцев общается и думает на русском языке, независимо от их политических предпочтений и отношения к России.

С помощью разного программного обеспечения и последовательных действий можно обойти введенные администрацией Facebook ограничения, направленные на то, чтобы пользователь мог создать не более одного профиля. Разве, что раскрутка фальшивого аккаунта может занять больше времени и при малейшей подозрительной активности, администрация Facebook может взять его заблокировать.

Война с бипатридами

Потребностям времени отвечает предложение Баканова лишить возможности избираться лиц, у которых помимо украинского гражданства есть паспорта других стран. Украинское законодательство не разрешает, но и не запрещает двойное гражданство. Согласно ст. 19 закона "О государственной службе", украинские граждане, которые еще имеют гражданство других стран, не могут работать в госорганах. В тоже время в Украине нет порядка декларирования наличия иностранного гражданства, что позволяет чиновникам обходить эту норму.

В 2010 году по оценкам политолога Юрия Романенко, около 70-80% депутатов Верховной Рады, работники Кабинета министров, Секретариата президента имели двойное гражданство. Политолог Николай Мельник считает, что в годы президентства Виктора Януковича на руководящие должности силовых ведомств назначались связанные с ФСБ лица, у которых было российское гражданство. Например, российский паспорт имели министры обороны Дмитрий Саламатин, Павел Лебедев, которые подготовили почву для российской армии. За время правления Януковича вооруженные силы Украины были ослаблены, подвергалась сокращению, массово продавалось оружие на экспорт с армейских складов.

Даже в условиях агрессии России проблему так и не решили. Наличие паспортов Израиля и Кипра не отрицает экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский, паспорта Венгрии и Великобритании имел экс-главы Государственной фискальной службы Роман Насиров, а экс-министр финансов Наталья Яресько не отказалась от гражданства США.

Политический ход

Не сложно догадаться, что под формулировкой "лица, сотрудничающие со страной-агрессором" в тексте пресс-релиза СНБО речь идет о России и политических силах, либеральных по отношению к восточному соседу. Предположительно, это политический ход Банковой, в надежде повысить доверие к президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа" среди оппозиции правого толка: правоцентристских партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко, ориентированных на европейскую интеграцию, "Самопомич" Оксаны Сыроед, за консерваторов "Правый Сектор" Андрея Тарасенко, "Конгресс украинских националистов" Степана Брацюня, "Национальный корпус" Андрея Билецкого, ВО "Свобода" Олега Тягнибока, для которых характерна приверженность евроскептицизму, протекционизму, идее защиты украинской идентичности и языка.

Украинские правые сходятся во мнении, что их конкуренты, политические партии "Оппозиционная платформа за жизнь" Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, "Оппоблок" Евгения Мураева и "Партия Шария" Анатолия Шария ориентированы на сближение и сотрудничество с РФ. С украинскими консерваторами "Оппозиционную платформу за жизнь" и "Оппоблок" объединяет скептическое отношение к европейской интеграции и партии "Слуга народа", приверженность идее защиты интересов отечественных производителей, но отличает социал-демократическая ориентация, приверженность международному нейтралитету и внеблоковому статусу, а также сдержанность по отношению к России. Их лидеры избегают жестких заявлений в адрес российского руководства, называют конфликт на востоке Украины не агрессией РФ, а гражданской войной и позиционируют как защитники русского языка.

Отличается "Партия Шария", которая декларирует европейский вектор развития Украины, но в тоже время выступает за прагматические отношения с Россией, внеблоковый статус, считает целесообразным разрешить украинцам иметь паспорта других стран. Ютуб-блоггера Анатолия Шария критиковали за то, что он распространял недостоверную информацию об агрессии России на востоке Украины, в частности, выдавал в своих видео уничтоженную бронетехнику сепаратистов за потери украинских военных, отрицал использование российских беспилотников в зоне боевых действий.

Данные партии имеют существенный политический вес на юго-востоке Украины. На прошлогодних парламентских выборах за них в совокупности проголосовали свыше 2,6 млн избирателей. Например, в Мариуполе "Оппозиционная платформа за жизнь" набрала больше всего голосов, а "Партия Шария" заняла четвертое место, опередив "Европейскую солидарность". По данным апрельского опроса ресурса 112.ua, "Оппозиционная платформа за жизнь" одержала бы победу в Мариуполе, Северодонецке и заняла второе место по количеству голосов в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье, Днепре.

Учитывая то, что за почти полтора года рейтинг партии "Слуга народа" сократился с 75% до 26%, повторить прошлогодние ошеломительные победы на парламентских выборах вряд ли получиться по итогам местных выборов. Потому возможны ситуативные альянсы "Слуги народа" с правоцентристами и консерваторами в органах местного самоуправления, по принципу "враг моего врага, мой друг". По крайней мере, их конкуренты собираются действовать именно так. Виктор Медведчук назвал Анатолия Шария союзником и они договорились, что в случае необходимости создадут коалиции на местном уровне.

Нежелательные последствия

Российская пропаганда может преподнести предложение Баканова о недопущении к избирательному процессу лиц, сотрудничающих с РФ, как восприятие украинской властью действительности в черно-белых тонах, намерение начать травлю и преследование функционеров оппозиционных партий, что может ударить по позициям "Слуги народа" накануне местных выборов. Глава СБУ не стал распространяться о критериях, позволяющих определить таких коллаборантов, потому может возникнуть слишком много разнообразных интерпретаций.

Ведь сотрудничеством со страной-агрессором можно назвать что угодно, начиная от работы на российскую разведку, заканчивая наличием бизнес интересов в РФ. Некоторые пользователи Facebook вовсе считают проявлением лояльности к России использование русского языка, который называют "языком страны-агрессора" или "языком убийц наших братьев", забывая о том, что среди украинских военных, волонтеров и патриотов достаточно русскоязычных.

К тому же, ни одна из политических сил Украины не оправдывает и не одобряет аннексию Крыма или оккупацию Донбасса, а идею диалога с Россией поддерживает не только Виктор Медведчук, но и Владимир Зеленский, который находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу ситуации на Донбассе.

Кремль может обвинять Банковую в нежелании выстраивать конструктивные отношения, выдвигать заведомо неприемлемые для нас требования в переговорах по Донбассу, как например проведение выборов в ОРДЛО в один день с местными выборами в Украине, до вывода иностранных вооруженных формирований и возвращения под контроль Украины протяженного участка украинско-российской границы. Обвинение Банковой в преследовании сторонников диалога с РФ может стать зацепкой для отстаивания такого сценария. Цель России легализировать сепаратистские режимы в ОРДЛО, чтобы сохранить свое влияние в регионе даже после предоставления особого статуса и возвращения в состав Украины.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский уверяет, что результаты местных выборов приведут к серьезным кадровым изменениям - как в окружении президента, так и в Кабмине, и Раде. "Комментарии" узнали у экспертов, кто может лишиться своих постов в случае возможного провала "Слуги народа" на местных выборах и лучше или хуже от этого будет государству.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!