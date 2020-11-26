Суд над Саркози начнется на следующей неделе

Стали известны новые детали грядущего суда над Саркози.



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В следующий понедельник состоится судебное заседание по делу против бывшего президента Франции Николя Саркози.



Стоит вспомнить, что, Сейчас Николя Саркози обвиняют в попытке незаконного получения информации от Гилберта Азиберта по расследованию финансирования избирательной кампании в 2014 году.



Подозреваемым по этому делу, Саркози, Гилберту Азиберту и их бывшему адвокату Тьерри Герцогу, грозит тюремное заключение на срок до 10 лет и максимальный штраф в размере 1 миллион евро.

Судебное разбирательство по делу должно было начаться в начале этой недели, но адвокат Гилберта Азиберта утверждал, что плохое самочувствие его подзащитного на фоне пандемии коронавируса несет прямые риски для его здоровья. Тогда судьи приостановили производство в ожидании медицинского заключения эксперта. После того как судебный эксперт осмотрел 73-летнего Азиберта, Парижский суд отклонил апелляцию по его задержки и вызвал в суд.

Нынешний адвокат Азиберта Доминик Аллегрини заявляет, что они наконец-то могут защитить его честь после жестокого обращения в течение нескольких лет расследования.

Накануне "Комментарии" сообщали о суде по делу экс-президента Саркози.

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