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Суд изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко

Сергею Стерненко придется находиться дома в период с девяти вечера до шести утра

6 августа 2020, 22:53
Автор:

Татьяна Веремеева
Суд изменил меру пресечения активисту Сергею Стерненко

Шевченковский районный суд Киева принял решение об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненко. Суд решил отправить активиста под ночной домашний арест до 21 сентября. Об этом Стерненко написал в своем Telegram-канале.

Активист сообщил, что ему придется находиться под домашним арестом в период с 21:00 до 6:00.

Напомним, что в последние несколько недель суд трижды оставлял ходатайство Сергея Стерненко и его защитников об изменении меры пресечения без рассмотрения, также несколько раз заседания суда переносились. Суд должен был принять решение после выступления поручителей. Судьи заявляли, что перерыв им нужен для того, чтобы ознакомиться с каждым заявлением поручителей. В то же время Сергей Стерненко заявил, что ожидал окончательное решение суда еще в конце июня.

22 июня, Печерский районный суд города Киев отменил выдвижение подозрения Ивану Кузнецову в нападении на Сергея Стерненко в Одессе, два года назад.

Как ранее писали "Комментарии", Сергею Стерненко изменили место пребывания на домашнем аресте.

Итоги одного из предыдущих судебных заседаний по делу Стерненко в Киеве запомнят надолго: взрыв под домом Зеленского и ночные гости Венедиктовой. Во время самого заседания полиция устроила драку с активистами.


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